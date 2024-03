Colete e drogas apreendidos com o suspeito preso no bairro Cantagalo - Divulgação/PM

Colete e drogas apreendidos com o suspeito preso no bairro CantagaloDivulgação/PM

Publicado 04/03/2024 10:47 | Atualizado 04/03/2024 10:48

Angra dos Reis - A Polícia Militar prendeu, nesse final de semana, um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Cantagalo e apreendeu drogas, além de um colete a prova de balas, usado pelos traficantes. Outra localidade com atuação da PM, que também houve apreensões de drogas e materiais usados pelos criminosos, foi no Morro da Glória 2, em Angra dos Reis, na costa verde do estado. As duas ocorrências foram durante patrulhamento nos bairros.

Na primeira, no bairro Cantagalo, os agentes avistaram um homem em atividade suspeita com colete a prova de balas e ao se aproximarem deram voz de prisão. Durante revista, segundo os agentes além do colete que vestia foram apreendidos: nove cigarros de maconha, oito papelotes de cocaína, um celular e R$ 4 reais em espécie.

Pistola, rádio comunicador e drogas apreendidos pela Polícia Militar no Morro da Glória 2 Divulgação/PM

Na segunda, no Morro da Glória 2, próximo ao centro da cidade, localizado na rodovia Rio-Santos pelo trevo do Morro da Cruz, sentido Rio), os PMs apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e 131 pinos de cocaína. Todo material e o homem preso foram encaminhados à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.