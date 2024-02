Angra dos Reis

Manifestantes fecharam a rodovia Rio-Santos em Angra por falta do Cartão Recomeçar do Governo do Estado

As pistas sentido Rio/São Paulo ficaram bloqueadas no final da manhã e início da tarde desta terça-feira na altura do bairro Bracuí. Poucas unidades que garantem o benefício de R$ 3 mil foram distribuídas por falta de cadastro dos moradores que perderam tudo na enchente. A prefeitura da cidade responsável pelo serviço ,disponibilizou os dias 28 de fevereiro e 5 de março para novos cadastros