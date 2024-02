Materiais do tráfico apreendidos no Morro Santo Antônio - Divulgação/PM

Materiais do tráfico apreendidos no Morro Santo AntônioDivulgação/PM

Publicado 26/02/2024 17:29 | Atualizado 26/02/2024 19:51

Angra dos Reis - Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram baleados durante confronto com policiais militares, nesse final de semana (24), no morro do Santo Antônio, no centro de Angra dos Reis, na costa verde. Após o tiroteio os policiais conseguiram ainda prender em flagrante mais dois envolvidos.



Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando foram surpreendidos com vários disparos efetuados por homens armados. Eles revidaram e houve confronto.

Após cessar fogo, os PMs encontraram dois suspeitos, de (19 e 26) anos, baleados no chão, em uma das vielas da comunidade. Eles foram socorridos e encaminhados para o HMJ, e estão internados sob custódia da PM. A unidade informou que o estado de saúde é estável,.

Os outros dois suspeitos de participação na troca de tiros foram presos no local. Onde foram apreendidos 400 cápsulas de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, dinheiro em espécie e dois rádios de comunicação.

A Polícia Militar informou ainda, que um quinto suspeito conseguiu fugir pela mata no alto do morro. Os agentes fizeram buscas, sem sucesso.

Os dois homens foram levados para 166 DP e vão responder por tráfico de drogas. Assim que receberem alta, os dois baleados também serão encaminhados para a delegacia de Angra.