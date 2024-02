Alunos recebem Cartão Educação da prefeitura que garante compra de uniforme e material escolar - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 21/02/2024 09:17

Angra dos Reis - Vinte e quatro mil alunos da rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis, que voltaram às aulas nessa segunda-feira(19), receberão cartões para compra de materiais escolares e uniforme em 2024. O Cartão Educação contemplará além dos estudantes do ensino fundamental e médio, 290 alunos com altas habilidades, transtorno do espectro autista, surdez e deficiência visual que estudam na rede pública.

Serão contemplados os alunos das seguintes unidades escolares de Educação Especial: Unidade de Tratamento Diferenciado - Altas Habilidades (UTD AH), Unidade de Tratamento Diferenciado - Transtorno do Espectro Autista (UTD TEA), Escola Municipal Bilíngue de Educação de Surdos (EMBES) e Escola Municipal para Deficientes Visuais (EMDV).

A cerimônia simbólica do início da entrega dos cartões foi realizada nesta terça-feira (20) no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Britto com a presença de 1.500 alunos da rede. Ao total, o programa injetará mais de R$ 30 milhões no município esse ano, valor 11% maior que os R$ 27 milhões investidos em 2023. A distribuição dos cartões para os pais dos alunos começará já nesta quarta-feira (21) em todas as 91 escolas da rede.

Idealizado pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Cartão Educação está contemplando alunos da Educação Infantil, Pré-Escola, Ensino Fundamental, EJA, Educação Especial, além de 1.385 profissionais de ensino: docentes I, docentes II, pedagogos diretores e auxiliares de direção.

– O Cartão Educação é um grande sucesso da Prefeitura de Angra. Fico muito feliz em ver tanta criança contente em poder comprar os materiais de sua preferência. Também fico satisfeito em ver os comerciantes empregando a população. O projeto aquece a economia de Angra e gera cidadania. Queremos que nossos estudantes tenham as condições ideais para frequentar as aulas, se dedicarem aos estudos e se tornarem grandes cidadãos – comentou o prefeito Fernando Jordão durante a cerimônia.

Com o cartão, pais de alunos e os profissionais da educação recebem créditos em dinheiro para comprar material escolar, uniforme e itens pedagógicos em uma rede de lojas credenciadas pela Prefeitura, na cidade.

Em 2024, o valor destinado à compra de material escolar e pedagógico teve reajuste médio de 6,6% no comparativo com o ano passado. Para a aquisição de uniforme, categoria que contempla apenas os estudantes, o reajuste médio do crédito foi de 5,8%.

Neste ano, a iniciativa terá a participação de pelo menos 120 lojistas credenciados. Outros comerciantes que cumprem os requisitos podem aderir ao programa a qualquer momento.

Valores reajustados para 2024

Em 2024, os créditos dos cartões para compra de material escolar são de: R$ 565,00 (Educação Infantil/Creche); R$ 550,00 (Educação Infantil/ Pré-escola); R$ 465,00 (Ensino Fundamental/Anos Iniciais: 1º ao 3º ano); R$ 530,00 (Ensino Fundamental/Anos Iniciais: 4º ao 5º ano); R$ 390,00 (EJA e Ensino Fundamental/Anos Finais: 6º ao 9º ano); R$ 195,00 (Educação Especial – UTD AH); R$ 180,00 (Educação Especial – UTD TEA); R$ 395,00 (Educação Especial – EMBES) e R$ 555,00 (Educação Especial – EMDV).

No cartão para compra de uniforme, os pais ou responsáveis terão os créditos de R$ 670,00 (Educação Infantil/Creche, Educação Infantil/ Pré-escola, Ensino Fundamental/Anos Iniciais: 1º ao 3º ano e Anos Iniciais: 4º ao 5º ano); R$ 415,00 (EJA e Ensino Fundamental/Anos Finais: 6º ao 9º ano); R$ 485,00 (Escola Cívico Militar Remo Baral) e R$ 415,00 (EJA).

Para os uniformes da Educação Especial, os valores variam de acordo com o ano de escolaridade do aluno: R$ 415,00 a R$670 (Educação Especial – UTD AH, UTD TEA, EMBES e EMDV). Para compra de material de apoio ao trabalho pedagógico (Cartão Professor), a Secretaria de Educação, Juventude e Inovação iniciou no início do mês de fevereiro o repasse do cartão com o crédito de R$ 1.120 aos docentes I e II, pedagogos, diretores e auxiliares de direção em efetivo exercício e no desempenho das atribuições dos seus respectivos cargos e funções.

– Em 2024, reajustamos os créditos do Cartão Educação para cada nível escolar, garantindo a manutenção do poder de compra. A grande inovação do ano é o Cartão Educação Especial, um marco no comprometimento com a diversidade e a igualdade. Esse é o nosso objetivo – disse o secretário de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

– O Cartão Educação para o professor e para o pedagogo tem feito um impacto gigante dentro de sala de aula. Os profissionais da escola onde trabalho tem realizado diversos projetos em sala, utilizando materiais audiovisuais e lúdicos que podem comprar com os cartões. As aulas estão ficando cada vez mais produtivas. Os alunos só têm a ganhar com tudo isso – contou Cláudia.

Aplicativo e lista de materiais

As famílias também contam com o acesso a um aplicativo para consulta de saldos e solicitação de atendimento pelo suporte técnico da empresa responsável pelos cartões, a Prime. Os beneficiários possuem um prazo de 90 dias, a partir da data de recebimento, para utilizarem o crédito dos cartões nas lojas credenciadas.