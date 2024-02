Vítimas sendo atendidas pelas equipes de socorro - Divulgação

Publicado 16/02/2024 19:35 | Atualizado 16/02/2024 19:38

Angra dos Reis - Um acidente envolvendo dois carros de passeio interrompeu o trânsito, no final da tarde desta sexta-feira(16), na Rio-Santos, altura do Morro da Cruz, sentido Rio, em Angra dos Reis, na costa verde. Um menino (5) anos foi removido pelo Corpo de Bombeiros para o hospital Municipal da Japuíba, com dores na cabeça, sem ferimentos expostos. Ele estava em um carros com mais dois adultos ( motorista e um carona) e no segundo carro um motorista, atendidos no local. A unidade não informou o estado de saúde da vítima.

Trânsito fluiu em meia pista com lentidão por conta do acidente Divulgação/CBMERJ

O acidente foi por volta das 18h, o trânsito foi interrompido para socorro das vítimas, e após a remoção, fluiu em meia pista. Equipes da CCR, PRF e Corpo de Bombeiros estavam no local. Houve congestionamento porque ainda estava em horário de pico ( saída do serviço).

Um dos veículos envolvidos lateral toda amassada Divulgação/CBMERJ

Com impacto um dos veículos, carro vermelho, onde a criança estava, chegou a subir o meio fio. O outro carro envolvido teve a lateral amassada. Não se sabe o que teria provocado o acidente.

Neste momento o fluxo ainda tem reflexo, com sinalização da concessionária.