Bloco das Piranhas arrastando multidãoDivulgação

Publicado 13/02/2024 19:28

Angra dos Reis - O Bloco das "Piranhas do Camorim", um dos maiores blocos de carnaval de rua da cidade todos os anos arrasta uma multidão, que ocupa toda a extensão da rua principal da comunidade ( parte de cima da rodovia e a parte baixa, da praia). Durante o percurso a PRF interdita o trânsito na Rio-Santos no trevo de entrada do bairro, para garantir a segurança dos foliões. Um público variado crianças, jovens, adultos e até idosos, não tem limite de idade tem que ter disposição e cair na folia.

Bloco já reuniu mais de 7 mil pessoas em outros carnavais Divulgação

O Bloco que desfila no final da tarde do último dia de carnaval, recebe foliões de outros bairros e já é uma tradição na cidade. A alegria contagiante, Irreverência e um festival de cores e fantasias, marcam a presença é claro, delas, as “ piranhas”, malhadas, saradas e bronzeadas.

O bloco começa o percurso na parte alta da comunidade, e de ladeira a baixo, atrás do trio elétrico, termina seu desfile na areia da praia do Camorim, onde o carnaval parece só estar começando.

E nesta terça-feira (13), a folia continua tem o último show na Praia do Anil, se despedindo de mais uma edição do carnaval de Angra dos Reis. Quem comanda a noite é o grupo Sorriso Maroto. Confira a programação, que ainda está acontecendo em outros bairros e na Ilha Grande:

PRAIA DO ANIL

22h – TED TROLL

1h - SORRISO MAROTO

VILA do Abraão

19h – MATINÊ COM A FANFARRA DO RODRIGO

22h – JUREMEIROS

0h – SARA FREITAS

BLOCOS – HORÁRIO E LOCAL DAS CONCENTRAÇÕES

15h - VEM QUE TEM GARATUCAIA - Rua João Gomes, 10, Garatucaia

15h - BLOCO DO MARINAS – Estrada do Marinas

15h30 - BLOCO SIRI GOSTOSO – Orla da praia, Itinga

17h - BLOCO REBOBINA - Praça General Osório, Centro

17h - BLOCO TUDO PELA DINHA – Vila do Abraão, Ilha Grande

18h - BLOCO CONEXÃO REKEBRA - Praça General Osório, Centro

19h - BLOCO AMIGOS NORDESTINOS - Em frente à quadra, Vila do Abraão, Ilha Grande

21h30 - BLOCO AFRO REGGAE HOMOHEYN - Showpana dos Músicos, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h - BLOCO QUARTA SEM LEI - Praça General Osório, Centro

22h - BLOCO GALERA DO ROCK - Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil.