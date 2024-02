Angra dos Reis

Angra perde Ana Maris Figueiredo

Professora, poetisa e historiadora, morreu na tarde desse domingo(11). O seu corpo está sendo velado no Plenário Presidente Benedito Adelino, da Câmara Municipal de Angra dos Reis, e o sepultamento será hoje,(12), às 14h, no Cemitério do Carmo, no centro da cidade