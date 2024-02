Ana Maris Figueiredo Ribeiro, escolheu Angra por amor para viver e contar sua história deixa saudades - Divulgação/Reprodução rede social

Ana Maris Figueiredo Ribeiro, escolheu Angra por amor para viver e contar sua história deixa saudadesDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 12/02/2024 12:23

Angra dos Reis – Em plena folia, a cidade de Angra dos Reis recebeu na tarde desse domingo(11) a triste notícia; o falecimento de Ana Maris Figueiredo Ribeiro. Angrense por amor, professora apaixonada pela sua cidade, conhecia cada detalhe de um dos maiores patrimônios históricos, conhecido no mundo inteiro, Angra dos Reis. “ Ana Maris uma enciclopédia viva de cada monumento, personalidade que marcaram a história de Angra dos Reis ao longo desses 522 anos” - disse a professora Fabrícia Lopes (35).

Sempre ativa Ana Maris tinha prazer de passar todo seu aprendizado as gerações de novos professores, alunos, e demais profissionais interessados em conhecer cada detalhe e curiosidade que envolve a história cultural e religiosa de Angra dos Reis. Uma gigante na poesia e de destaque de cada personalidade que escreveu e escreve Angra entre as linhas de um verso a outro. Manter vivo e preservado o patrimônio histórico de Angra dos Reis era seu objetivo, por isso tudo que fazia era com muito carinho, entusiasmo e dedicação.

Após a notícia do falecimento da historiadora, o prefeito Fernando Jordão ao lado da deputada estadual Célia Jordão (PL), na sua rede social, falou sobre a perda da sua amiga de infância. “Uma amiga nossa de infância, da minha família que vai deixar saudade. Recentemente Ana Maris fez uma poesia linda em homenagem ao aniversário de Angra dos Reis “ – disse Jordão.

“Ana Maris vai deixar muita saudade na educação, cultura e na história. Ela falava de Angra dos Reis através de seus versos” – disse a deputada.

A população também se manifestou com muito carinho nas redes sociais: “Vamos sempre atravessar a Rua do Comércio e ver a imagem de Ana Maris com 100 alunos em sua volta”. “ Ela era uma inspiração para escolha dos enredos de samba do Bloco da Imprensa”. Saudades tua amiga sei que está em um bom lugar”.

O corpo de Ana Maris está sendo velado no Plenário Presidente Benedito Adelino, a Câmara Municipal de Angra dos Reis, e o seu sepultamento ocorrerá hoje, dia 12, às 14h, no Cemitério do Carmo.