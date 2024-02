Cerca de 60 funcionários trabalhando na Ilha Grande para garantir o abastecimento de energia neste carnaval - Divulgação/Enel Rio

Publicado 08/02/2024 19:01

Ilha Grande - Em parceria com a Prefeitura de Angra dos Reis, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Defesa Civil, a distribuidora de energia, Enel Rio, entre os dias(04) a (08), realizou uma série de serviços que vão proporcionar maior segurança e robustez ao sistema da ilha. Para os moradores, turistas e comerciantes a permanência da energia sem interrupção é garantia de um bom descanso para quem busca o paraíso e de um bom faturamento neste carnaval.

“A parceria com essas entidades é fundamental para que consigamos executar o nosso plano de melhorias para a Ilha Grande e estamos muito gratos pela participação de todos. São muitos desafios logísticos e condições diferentes de qualquer outro lugar, mas estamos totalmente empenhados nessa missão, trabalhando de maneira incansável para tornar a rede elétrica mais moderna, segura e menos suscetível às condições climáticas e à salinidade”, destaca José Luis Salas, Diretor de Redes da Enel Distribuição Rio.

Substituição de 20 postes antigos por novos na Ilha Grande Divulgação/EnelRio



O mutirão, que envolve mais de 60 funcionários da Enel, entre eletricistas e supervisores, prevê a implantação de 22 postes de energia, a substituição de condutores por novos, mais modernos e resistentes, além da execução do serviço de podas de árvore, tanto preventivo quanto emergencial, e a instalação de um novo regulador de tensão.



Enel: Confira o esquema de atendimento neste Carnaval



Lojas fecham nesta sexta e reabrem na quarta-feira (14), ao meio-dia; Canais digitais e Call Center funcionarão normalmente, assim como a operação da companhia.



As lojas de atendimento da Enel Distribuição Rio estarão fechadas entre sábado (10) e quarta-feira(14) de manhã, retornando as atividades ao meio-dia.. Os clientes nesse período podem acessar os serviços da companhia pelos canais digitais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento pode ser solicitado pela Agência Virtual no site da empresa http://www.enel.com.br; perfis Enel Clientes BR no Facebook e Twitter; WhatsApp, com a atendente virtual Elena, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608; aplicativo Enel Rio, disponível para Android e iOS; e por meio da Central de Relacionamento 0800 28 00 120.



Durante o feriado, a companhia manterá o contingente normal de equipes para o pronto atendimento das demandas dos clientes, bem como um plano de contingência caso seja necessário reforçar a quantidade de equipes em função de impactos por eventuais condições climáticas adversas.