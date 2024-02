Policiais federais em cumprimento de busca e apreensão na casa de veraneio do ex-presidente Jair Bolsonaro na Vila Histórica de Mambucaba - Divulgação

Policiais federais em cumprimento de busca e apreensão na casa de veraneio do ex-presidente Jair Bolsonaro na Vila Histórica de MambucabaDivulgação

Publicado 08/02/2024 10:46

Angra dos Reis – O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu assessor Tércio Arnaud, que se encontram na sua casa de veraneio, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde, foram alvos da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (8), na operação denominada “Tempus Veritatis” - investiga suposta organização criminosa que teria atuado na tentativa de “golpe de estado” após resultado das eleições em 2022.

Policiais federais chegaram bem cedo, antes das 8h da manhã na residência de férias do acusado e apreenderam um celular do assessor e o passaporte do ex-presidente, que está em Brasília. Bolsonaro tem 24h para entregá-lo, além disso o mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal, também proíbe qualquer contato do ex-presidente, ainda que por via de advogado, aos demais investigados na operação. Em Angra não houve prisão.

Ao todo são 33 mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva e 48 de medidas cautelares, nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.