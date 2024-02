Jogadores pré-selecionados para compor a equipe Angra de Futsal - Divulgação/PMAR

Publicado 07/02/2024 10:25

Angra dos Reis - A comissão técnica do Angra fechou a série de três peneiras para a formação do seu time para a disputa da Copa sul fluminense de futsal que tem previsão de bola rolando para o fim de março. O técnico Paulo Moté e o auxiliar Mychel Reis, comandaram a seleção dos jogadores e escolheram 29 atletas. Esse grupo seguirá treinando e sendo testado até o dia 18 de fevereiro, quando vai acontecer a peneira final para a definição do elenco de 20 jogadores, número máximo permitido de inscrição pela organização do evento.

Estão na lista dos 29, quatro goleiros: Ringo, Cebola, Léo e Darycio; sete jogadores na posição de fixo: Luan, Everton, Neto, Jonnhy, Alan, Mauro e Matheus Tainha; na posição de ala são 12: Iguinho, Teo, Dieguinho Maradona, Antonhy, Rafael, Kauã, Lucas Porto, Bernardo, Gabriel Silva, Flávio, Ivo e Joctã; e na posição de pivô são seis jogadores: João Victor, João Felipe, João Teodoro, Dudu, Lucas Timauê e Augusto.

“A quantidade de jovens talentosos que participou dos três dias de peneiras foi grande. Ficamos bem felizes pelo resultado que alcançamos nas observações dos jogadores. Vamos seguir acompanhando a evolução dos atletas na sequência dos treinamentos no Ginásio Getúlio Telles, e no dia 18 de fevereiro fecharemos o grupo de 20 jogadores, pois no dia 19 é o prazo final de inscrição na Copa.”, disse o treinador Paulo Moté.