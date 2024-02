Carro envolvido no acidente que matou dois jovens (20) e (33) que estavam em uma moto - Divulgação/PRF

Publicado 04/02/2024 16:39

Angra dos Reis - O jovem (33) identificado como Paulo, e o carona (20) que estavam em uma moto morreram depois de se envolver em um acidente trágico na rodovia Rio-Santos, no km 502, na altura do Bracuí, em Angra dos Reis, na noite desse sábado(3). Ele teve o corpo decapitado ao colidir de frente com um carro de passeio. O motorista do veículo, um policial militar (50) que não teve a identidade revelada, foi socorrido, pelo resgate, em estado grave e encaminhado ao HMJ. A unidade não atualizou o estado de saúde.

O acidente foi por volta das 21h45, e segundo informações de passageiros de um ônibus, que estava parado no ponto, próximo ao local do acidente, sentido (Paraty) pegando passageiros, o condutor do fiat siena, possivelmente conduzido pelo policial, teria ultrapassado o coletivo e na contramão ( sentido Rio) bateu de frente com a moto ( Honda CG 150), pilotada por Paulo que completaria no próximo dia 21, trinta e quatro anos. Nas redes sociais amigos e familiares lamentavam o ocorrido.

A Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, CCR e PM estiveram na ocorrência. O trânsito foi interrompido para o trabalho da polícia técnica e recolhimento dos corpos para o IML.

Capotagem Rio-Santos

Carro ao capotar saiu da pista e caiu no mato na altura do Mirante no Camorim Grande e foi rebocado na manhã de hoje Divulgação

Outro acidente registrado na Rio-Santos foi na madrugada deste domingo(4), por volta das 05h. Uma capotagem de veículo no km 524, sentido Rio, na altura do Mirante do Camorim Grande, em Angra dos Reis, deixou duas pessoas feridas. A PRF esteve na ocorrência. Segundo informações o motorista (57) e uma mulher (55), que estava no carona, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, e encaminhados ao HMJ, na Japuíba, com ferimentos leves.

O veículo foi rebocado na manhã de hoje (9h30) pela CCR RioSP. O trânsito foi interrompido pela PRF, nos dois sentidos Rio/São Paulo, durante a remoção que durou (entre 15 e 20 minutos). Neste momento flui sem retenção.