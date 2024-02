Reunião: prefeito Fernando Jordão ( blusa azul-marinho), com representantes da Enel, governo do Estado sobre início das obras de melhorias no sistema de fornecimento de energia da Ilha Grande - Divulgação/PMAR

Reunião: prefeito Fernando Jordão ( blusa azul-marinho), com representantes da Enel, governo do Estado sobre início das obras de melhorias no sistema de fornecimento de energia da Ilha GrandeDivulgação/PMAR

Publicado 03/02/2024 11:20

Ilha Grande - Depois de inúmeros protestos feitos pelos moradores e comerciantes da Ilha Grande, na Vila do Abraão, em Angra dos Reis, somados as constantes cobranças do governo municipal, Câmara de vereadores e da deputada estadual Célia Jordão, que finalmente a Concessionária Enel anuncia obras emergenciais para melhorar o fornecimento de energia, a partir desta segunda-feira (5) e o prefeito Fernando Jordão já anuncia que "não quer a renovação da Enel como concessionária".



Insatisfeito com os serviços prestados pela Enel ao município, o prefeito Fernando Jordão anunciou que pedirá à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a não renovação do contrato com a concessionária de energia.



– Estamos aqui cobrando a Enel para que ela resolva a situação dos geradores do Abraão antes do Carnaval. Inclusive, a Prefeitura de Angra conta com decisão judicial favorável em relação ao tema. Seguindo a orientação de diversos governadores, vamos pedir à Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal que a Agência Nacional de Energia Elétrica não renove a concessão da Enel – afirmou Jordão, durante reunião que cobrou da Enel eficácia no serviço prestado pela concessionária.



Os reparos que serão feitos pela Enel preveem a instalação de geradores na Vila do Abraão e o processo de vistoria e limpeza do trecho conhecido como Funil, na área do Saco do Céu, para que seja efetuada a troca de cabos de energia. Com as obras, a expectativa é que o abastecimento de energia fique melhor, não deixando a Ilha Grande na escuridão, como tem ocorrido nos últimos carnavais.



A ação emergencial foi pactuada durante uma reunião na manhã dessa sexta-feira,(2), com representantes da Prefeitura de Angra, da Enel, do Inea e do Governo do Estado. Realizado na sede da Secretaria de Desenvolvimento Regional, o encontro gerou um plano de trabalho, com cronograma que será apresentado numa nova reunião, no dia 1º de março, na Vila do Abraão.



– A partir de segunda-feira, algumas etapas já serão iniciadas, como a troca da rede no pedaço mais crítico, em uma área que está apresentando muitos problemas, localizada no Saco do Céu, além do início das obras para o Abraão receber os novos geradores. O mais importante é que hoje pactuamos uma força-tarefa que vai agir desde já – explicou o secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.





Na reunião, a Prefeitura de Angra demonstrou toda a insatisfação com o fornecimento de energia elétrica na cidade aos profissionais da Enel e ao subsecretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Felipe Peixoto, que veio a Angra para participar do encontro.





O problema de falta de energia ou quedas constantes no fornecimento também afeta o continente. Desde o dia 8 de dezembro de 2023, quando a cidade foi afetada com o temporal, que moradores também se mobilizam todas as vezes que ficam sem energia; pneus já foram queimados interrompendo o trânsito na cidade, carros da empresa com funcionários cercados. Isso tudo se soma a decisão da prefeitura em não querer a prestação de serviços da empresa na cidade.

Entre as alegações da empresa sobre o problema, ao longo dessas manifestações à nossa reportagem, é que a falta de energia sempre está associada aos fortes temporais que a cidade sofre, principalmente, nesta época de verão, como do dia 8 de dezembro e início de janeiro, no bairro Bracuí.