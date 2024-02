Contrato de prestação de serviços de Renato Araújo com a Secretaria de Eventos da prefeitura de Angra dos Reis, patrocínio Jet Raid - Divulgação

Publicado 01/02/2024 16:55 | Atualizado 01/02/2024 16:55

Angra dos Reis - A prefeitura de Angra dos Reis, por orientação da Controladoria – Geral do município e Procuradoria, enviou denúncia ao Ministério Público do Rio de Janeiro, para que a empresa Renato de Araújo Correa LTDA, devolva R$ 486.027,17 de prestação de serviços que não foi comprovada.

Empresário Renato Araújo Divulgação/reprodução rede social

Segundo a denúncia ao MP, a empresa que organizou, em setembro de 2022, o IV Campeonato Mundial de Jet Ski, Jet Raid, em Angra dos Reis, na qual Renato é o responsável, teria recebido R$ 650 mil da prefeitura, a título de patrocínio. A maior parte paga não foi comprovada e nem estava autorizada a execução.

“Ao analisar o contrato, a Controladoria constatou que a maior parte paga das despesas, não tinha autorização, estava fora da planilha do orçamento inicial do projeto. Na ocasião foi solicitado pela Controladoria ao empresário que fosse comprovada a execução do trabalho, só que não foi apresentado documentos, segundo a prefeitura. Com isso, a Procuradoria –Geral do município solicitou ao empresário a devolução do valor das notas irregulares.

A reportagem de O Dia, entrou em contato com o empresário, através da sua secretária, que ficou de retornar a ligação, mas até o fechamento desta matéria, Renato Araújo, não tinha se posicionado.

Quando a denúncia veio à tona, nessa quarta-feira (31), o empresário em entrevista ao colunista do Metrópoles , afirmou que enviou todos os documentos à prefeitura “rigorosamente dentro do prazo” e atribuiu as conclusões do documento às movimentações políticas para a próxima eleição. Já que o mesmo é pré-candidato a prefeitura de Angra pelo PL, partido do ex- presidente Jair Bolsonaro.

“Se houve falha da comunicação, foi entre a própria Secretaria de Eventos e a Controladoria do município”, disse Araújo. “Em nenhum momento recebemos quaisquer documentos por questionamentos da Controladoria”, declarou. A solicitação do serviço foi feita pela Secretaria de Eventos.