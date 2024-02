Angra dos Reis

Estado libera Cartão Recomeçar às famílias atingidas pela chuva em Angra

A entrega está sendo feita no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no bairro Balneário. Tem direito ao auxílio moradores de baixa renda atingidos por desastres naturais para compra de materiais de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis. Outro Benefício é o FGTS da Caixa Econômica aos servidores atingidos pela chuva. Neste caso a solicitação é pelo aplicativo do banco ou direto na agência