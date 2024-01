PF localiza e prende em Angra delegado aposentado da Polícia Federal por contrabando de ouro - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 31/01/2024 12:54

Angra dos Reis - O delegado da Polícia Federal, aposentado, Júlio César de Almeida, foragido há quase três anos da Justiça, foi preso em Angra dos Reis, na manhã desta quarta-feira(31), sob acusação de ser o responsável por operar o envio de ouro, extraído de forma ilegal da Amazonas, para relojoarias na Itália . Este envio do Brasil para o exterior era feito pelos principais aeroportos do país. Segundo a PF, cerca de uma tonelada de ouro foi transportada entre 2017 e 1019, pela quadrilha.

Foragido desde agosto 2021, Júlio César de Almeida, também conhecido como Julinho Nota Dez, já era alvo da PF, na operação Ruta 79. E era apontado como responsável por operacionalizar o esquema do envio de ouro do Brasil para Itália, na rota dos aeroportos do país.

Julinho Nota Dez, foi encontrado e capturado pelos policiais federais do Setor de Inteligência, SIP, com apoio do Grupamento de Pronta Intervenção da PF/RJ e da Delegacia da Polícia Federal , em Angra, encaminhado à Superintendência da PF, na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio, onde será transferido para presídio e ficará à disposição da Justiça. Ele já responde pelo crime de roubo, somado aos crimes de Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Contrabando, dentre outros crimes.