O retorno da família à casa na Vila Histórica de Mambucaba quando soube da presença da PF - Divulgação/reprodução rede social

O retorno da família à casa na Vila Histórica de Mambucaba quando soube da presença da PFDivulgação/reprodução rede social

Publicado 29/01/2024 12:58

Angra dos Reis- Policiais Federais estiveram, por volta das 11h, da manhã desta segunda-feira,(29), cumprindo mandato de busca e apreensão na casa da família Bolsonaro, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde. A ação faz parte da operação “ Abin Paralela” , que investiga o envolvimento do filho do ex-presidente, vereador Carlos Bolsonaro, suspeito de ter recebido informações obtidas ilegalmente. O local foi usado nesse final de semana para transmissão de uma live do ex- presidente.

Angra dos Reis é um dos locais alvos de 21 dos mandados de busca e apreensão, além de Brasília, Juíz de Fora, São João Del Rei (MG) e Rio de Janeiro. A família não estava no momento da chegada dos agentes, estava passeando de barco e não é alvo de mandado de prisão. O objetivo é apreender celulares e aparelhos eletrônicos.

Carlos Bolsonaro está no sexto mandato de vereador, desde 2021, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele é apontado por Mauro Cid que era (braço direito do ex-presidente), como chefe do “gabinete do ódio”, que supostamente era utilizada para atacar adversários políticos e instituições, entre elas, o sistema eleitoral brasileiro.

Ainda não foi divulgado o balanço da operação.