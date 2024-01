Chegada na marina do Shopping Piratas dos nove tripulantes do barco que ficou à deriva na baía em frente à Ilha da Gipóia, - Divulgação

Publicado 27/01/2024 01:48 | Atualizado 27/01/2024 09:37

Angra os Reis – Um barco com nove tripulantes à deriva foi resgatado, no final da tarde desta sexta-feira (27), pelo Corpo de Bombeiros, na Ilha da Gipóia, na baía da Ilha Grande em Angra dos Reis.

Não se sabe ainda o que levou a embarcação parar e ficar à deriva. As vítimas, quatro adultos e cinco crianças foram socorridas com vida pela ambulancha do SAMU e lancha do Corpo de Bombeiros, e levadas para marinas do Shopping Piratas, onde duas ambulâncias aguardavam para encaminha-las ao Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. As crianças todas bem, sem ferimentos. Segundo a unidade, foram atendidas e liberadas.