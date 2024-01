Drogas, simulacro de pistola e uma granada estavam ao lado do jovem baleado e preso pela PM no Morro da Fortaleza - Divulgação/PM

Publicado 31/01/2024 11:52

Angra dos Reis – Um jovem de 22 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas no Morro da Fortaleza, no centro de Angra dos Reis, na costa verde, foi baleado na noite de ontem (30), durante confronto com a Polícia Militar. O ferido foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao HMJ, sob escolta policial. Na ação drogas, simulacro de pistola e uma granada foram apreendidos na localidade.

Segundo a Polícia Militar, a ação se deu após a denúncia de que no morro havia um homem armado vendendo drogas. De posse da informação uma equipe se deslocou para o local, e ao ser avistada pelos criminosos, que estavam em grande quantidade, iniciou o tiroteio. Após o confronto os policiais encontraram um jovem caído e com ele drogas, arma e até uma granada. O bando em fuga correu para o alto do morro, área de mata.

O baleado foi socorrido pelos agentes e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, sob escolta. A unidade não deu detalhes do estado de saúde. O jovem apontado pela Polícia como gerente do tráfico de drogas na comunidade, foi atendido e liberado, segundo a PM e encaminhado a 166ª DP (Angra), onde a ocorrência foi registrada. Ele foi preso por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O material apreendido: drogas, simulacro de pistola e uma granada também foram encaminhados à delegacia.