Faixa de pedestre na Rio-Santos sem acesso ao calçadão - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 29/01/2024 17:14

Angra dos Reis – Um vídeo feito por moradores denunciando a inutilidade de uma faixa de pedestre na rodovia Rio-Santos, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, viralizou na internet, e levou a concessionária a remover a faixa na manhã desta segunda-feira,29. No vídeo um morador mostra a sinalização da rodovia, logo após uma curva e sem acesso do pedestre ao calçadão, por conta de um guarda corpo de inox. Mesmo atravessando na faixa de um lado para outro do bairro, moradores, idosos, crianças, cadeirantes continuavam dividindo a via com os veículos.

Bloco de concreto no acesso que dá pra escola municipal do bairro Bracuí Divulgação/reprodução rede social

Outro obstáculo denunciado pelos moradores, foi de um bloco de concreto que interrompia a passagem no calçadão para pedestre. “ Cadê o nosso direito de ir e vir?” disse o morador enquanto filmava. Apoiado por uma outra moradora ela reforçava a inutilidade da faixa de sinalização “ pra que se as pessoas continuam a caminhar dividindo o espaço com os carros?”

CCR pinta o asfalto removendo a faixa de pedestre Divulgação/reprodução rede social

Diante dos fatos a Concessionária que administra a rodovia mandou pintar a faixa e informou que as sinalizações foram para segurança dos moradores por conta das obras iniciadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, para recuperação da rede de água destruída com o temporal do dia 8 de dezembro.

"Sobre os problemas citados na reportagem, a responsabilidade de oferecer um caminho seguro para os pedestres é da concessionária responsável pelo fornecimento de água no município de Angra dos Reis. A concessionária indicou ao município algumas adequações na sinalização. Como não houve nenhuma ação, a CCR RioSP realizou a proteção e implantação de sinalização, para diminuir o risco de ocorrências, principalmente com os pedestres. Foram instaladas placas de orientação e colocação de cones. Importante reforçar que a há 100 metros do local existe uma passarela por onde os pedestres podem atravessar a rodovia em segurança. Sobre a faixa de pedestres, hoje pela manhã a equipe de conservação está fazendo a readequação da pintura.” .