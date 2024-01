Volume da água na cachoeira do Bicão assustou moradores - Divulgação

Publicado 29/01/2024 13:35

Angra dos Reis - Alagamentos de ruas, parte de uma casa atingida no bairro do Bonfim, na estrada do contorno, e cachoeira com volume de água intenso. Foi o resultado da chuva forte de verão que caiu no final da tarde desse domingo(29), em Angra dos Reis na costa verde.

Bairro Balneário rua alagada com a chuva de ontem Divulgação/reprodução rede social

A Defesa Civil faz vistoria no bairro Bonfim, na estrada do Contorno, onde uma casa foi parcialmente atingida, sem gravidade e felizmente ninguém ferido. Não há registro desabrigados ou desalojados. O temporal que caiu por cerca de 20 minutos chegou a 40mm registrados de chuva na cidade.

Rua Coronel Carvalho centro de Angra Divulgação/reprodução rede social

Uma das ruas alagadas foi no bairro Balneário, atrás do Corpo de Bombeiros e no Parque das Palmeiras. Outro registro foi o volume de água na cachoeira conhecida como "Bicão", no Morro do Santo Antônio, no centro da cidade. Não houve registro de casas inundadas. A Rua Coronel Carvalho, no centro, localizada a baixo do morro, também foi alagada.