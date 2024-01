Angra dos Reis – O Governo do Estado liberou a partir desta terça-feira (30) o Cartão Recomeçar às famílias atingidas pela chuva em Angra dos Reis, na costa verde. A entrega do cartão está sendo realizada no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no bairro Balneário, desde às 10h.Segundo a prefeitura, 481 famílias atingidas pela chuva em dezembro do ano passado estão aptas ao benefício. Os moradores são dos bairros Bracuí e Belém. O auxílio será concedido em uma parcela única de R$ 3 mil, e deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Após o término do prazo, o cartão será bloqueado.No momento da retirada, o morador deve levar uma cópia e o original do RG, CPF e comprovante de residência. Apenas o titular poderá obter o cartão.Ainda segundo a prefeitura, as próximas etapas da entrega do cartão serão definidas pelo governo do estado até que todas as pessoas afetadas pela chuva recebam o benefício. Cabe ao governo municipal acompanhar as famílias cadastradas para receber o auxílio.A lista dos contemplados está disponível no www.angra.rj.gov.br