Angra dos Reis

Casa da família Bolsonaro na Vila Histórica de Mambucaba é alvo da Polícia Federal

Policiais chegaram na manhã de hoje(29) com veículo descaracterizado fazendo buscas e apreensões, na residência do ex-presidente, na operação " Abin Paralela", que investiga suposto esquema ilegal de monitoramento via Agência Brasileira de Inteligência, (ABIN). O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, é um dos suspeitos de ter recebido informações obtidas ilegalmente pela Agência. "Não há mandado de prisão", segundo a PF