Material apreendido com o suspeito baleado n a altura do Monte Castelo (Sapinhatuba 2) - Divulgação/PM

Publicado 02/02/2024 20:31

Angra dos Reis - Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi baleado, nesta sexta-feira (2), na Sapinhatuba 2, na altura do Monte Castelo, durante confronto com a PM, em Angra dos Reis, na costa verde. Ele foi socorrido pelos agentes e encaminhado ao HMJ.

Segundo a PM, os agentes estavam em patrulhamento no bairro, quando na altura do Monte Castelo, foram alvos de disparos efetuados por suspeitos armados, e revidaram. Houve confronto.

Após o cessar fogo, em patrulhamento os policiais encontraram um dos suspeitos caído no chão. Ele foi atingido e estava consciente e com vida. Os PMs transferiram o homem para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, onde permanece sob escolta policial. A unidade não informou o estado de saúde.

Com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre nove milímetros e um rádio de comunicação. O caso foi registrado na 166ª DP, (Angra).