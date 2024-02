Entrega dos cartões gratuitos de transporte dos universitários que estudam dentro e no máximo a 200km do município - Divulgação/PMAR

Publicado 03/02/2024 10:45

Angra dos Reis - Cento e dezessete jovens de Angra dos Reis receberam, nessa sexta-feira (2), o cartão do Transporte Social Universitário. O programa concede a gratuidade da passagem intermunicipal a estudantes de universidades e cursos técnicos sediados em até 200 km do município.

A cerimônia, realizada no CEA pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, por meio da Secretaria Executiva da Juventude, contou com a presença do prefeito Fernando Jordão, dos secretários e da deputada estadual, Célia Jordão, além de vereadores, autoridades e representantes de projetos sociais.

– O Transporte Social Universitário é essencial para os jovens estudantes de nossa cidade. A equipe da Juventude e o secretário Cláudio Ferreti estão de parabéns. Graças ao programa, os estudantes de Angra podem economizar dinheiro, e assim investir ainda mais em sua educação comprando livros – relatou o prefeito Fernando Jordão.

Os jovens que receberam os cartões no encontro foram contemplados pelo processo seletivo do programa, que ficou aberto do dia 16 a 25 de janeiro, e teve o resultado divulgado no dia 30 de janeiro no site da Prefeitura de Angra. O próximo processo seletivo para oferta de vagas no programa acontecerá no segundo semestre de 2024.

Sobre o programa

O Transporte Social Universitário é destinado a estudantes residentes em Angra dos Reis e regularmente matriculados em universidades públicas/privadas ou em instituições que ofereçam cursos técnicos profissionalizantes foras do município, sediadas em até 200 km do município.

Para receber o auxílio, o universitário deve integrar um núcleo familiar de até um salário-mínimo por pessoa; morar em Angra dos Reis há pelo menos um ano e estar matriculado em cursos que não sejam oferecidos em Angra.

Atualmente o programa oferece três rotas: Rota I (Angra dos Reis x Barra Mansa/Volta Redonda), Rota II (Angra x Santa Cruz x Campo Grande) e Rota III (Parque Mambucaba x Barra Mansa x Volta Redonda).

Os cartões do programa são personalizados, incluindo o nome e a foto do aluno, assim como informações sobre a instituição de ensino em que estão matriculados, a rota do ônibus utilizada e o período universitário em curso.

– O Transporte Social Universitário é muito importante para manter minha motivação nos estudos. Ele alivia bastante a carga financeira da minha família– disse Pedro Henrique, que se desloca de Angra para Unifoa, em Volta Redonda.