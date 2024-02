Atração de hoje(2) na Praia do Anil - Divulgação/PMAR

Atração de hoje(2) na Praia do AnilDivulgação/PMAR

Publicado 02/02/2024 22:00

Angra dos Reis – De hoje(2) até domingo(4) o Sesc estará com programação cultural e esportiva, Sesc Verão 2024, em Angra dos Reis, na costa verde. Entre os shows musicais estão Paulo Ricardo, João Gomes e Jorge Aragão, no palco principal da Praia do Anil. A entrada é gratuita.

Além dos shows, a programação vai contar com atividades culturais, esportivas e lúdicas para todas as idades. O Sesc promete levar experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas consagrados e talentos locais, exposições de artes, teatro, oficinas e espetáculos circense.

A edição deste ano já passou por Paraty (RJ), e por Mangaratiba (RJ) e neste final de semana fecha a programação em Angra.

Confira a programação

2 de fevereiro (sexta-feira)

23h – Show Paulo Ricardo

3 de fevereiro (sábado)

•10h às 17h, livre – Espaço Lazer

•10h às 17h, livre – Espaço Família

•22h – Apresentação musical “Som de Verão”

•10h às 17h, livre – Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

•14h – Vivência esportiva de Basquete 3x3 com Leandro Discreto

•14h – Vivência esportiva de Foottable com João Paulo BH

•10h às 17h – Instalação interativa “Você Sabia?”

•18h às 22h – Campanha “Documente-se”

•10h às 17h – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”

•10h às 17h – Instalação “Longeviver”

•10h às 17h – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

•10h às 17h – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

•11h, 14h e 15h – Intervenção circense “Já é Verão!”

•10h às 17h – Instalação de artes visuais “Cromática”

•10h às 17h – Instalação Ambiência e Acessibilidade

•10h às 17h – Oficinas de Tinkering

•10h às 17h – Oficinas Roda das Invenções

•10h às 17h – Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

•10h às 17h – Exposição interativa: “Verão com Saúde: a Tríade Dourada do Bem-estar”

•10h às 17h – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

•10h às 17h – Lounge Saúde

•10h às 17h – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)

•23h – Show Jorge Aragão

10h às 17h, livre – Espaço Lazer

•10h às 17h, livre – Espaço Família

•22h – Apresentação musical “Som de Verão”

•10h às 17h, livre – Verão Divertido (atividades esportivas, recreativas e socioeducativas)

•14h – Vivência esportiva de Basquete 3x3 com Leandro Discreto

•14h – Vivência esportiva de Foottable com João Paulo BH

•10h às 17h – Instalação interativa “Você Sabia?” 18h às 22h – Campanha “Documente-se”

•10h às 17h – Oficinas “Empreendendo Através do Cabelo”

•10h às 17h – Instalação “Longeviver”

•10h às 17h – Campanha “Conhecendo os Direitos dos Idosos”

•10h às 17h – Confecção de flâmulas “Conexão pela Paz”

•11h, 14h e 15h – Intervenção circense “Já é Verão!”

•15h – Show Grupo Aglomerou

•10h às 17h – Instalação de artes visuais “Cromática”

•10h às 17h – Instalação Ambiência e Acessibilidade

•10h às 17h – Oficinas de Tinkering

•10h às 17h – Oficinas Roda das Invenções

•10h às 17h – Oficinas Criaturas Fantásticas da Ilha de Corso

•10h às 17h – Exposição interativa: “Verão com a Tríade Dourada do Bem-estar”

•10h às 17h – Intervenção artística “Ondas da Alegria”

•10h às 17h – Lounge Saúde

•10h às 17h – Espaço de relaxamento e bem-estar (com massoterapia)

•23h –Show João Gomes.