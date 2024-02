Santa Rita F.C - Divulgação/Kito Tourrucôo

Publicado 03/02/2024 12:46

Angra dos Reis - Somente em 2024 foi encerrada a 2ª Copa Santa Rita do Bracuí e não poderia ser diferente com a vitória e taça erguida pelo time da casa, que sofreu com as fortes chuvas que caíram na cidade em dezembro do ano passado e início deste ano, levando os organizadores a adiarem a final do campeonato.



Para alegria, depois de tanto choro em meio as enxurradas, o gol de David no finalzinho do campeonato, aos 28min30seg, dá o título ao Santa Rita FC. Equipe conquista troféu de campeão e ainda leva para casa o prêmio de R$ 2.000,00.

A 2ª Copa Santa Rita de Futebol Society era para terminar no final do ano passado, mas só foi finalizada neste ano, devido às chuvas em dezembro de 2023 que resultaram em enchentes, tragédias e mortes. E o Santa Rita FC, time da casa, foi o campeão, ao vencer o Fumaça por 1 a 0, gol de David, aos 28min30seg.

O Santa Rita levantou o troféu fazendo a seguinte campanha: 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 17 gols marcados, 20 gols sofridos e um saldo negativo de 3 gols. A trajetória do campeão contou com o seguinte elenco: Chiquinho (Goleiro), Leandrão, Babuti, Elias, Vitinho, Joctã, David, Vandinho, Ronny, Ranielly, Paulinho, Jadson, Cícero, Beto Weverton e Teteco.

O time campeão levou para casa além do troféu o prêmio em dinheiro de R$ 2.000,00, o Fumaça, vice-campeão, recebeu troféu mais o prêmio de R$ 500,00. O goleiro menos vazado, com 8 gols sofridos, foi Paulo Vitor, do Real Jovem, que foi premiado com troféu e R$ 100,00 e o artilheiro da Copa Santa Rita foi o atacante Brendo, com 23 gols, do Fumaça, que levou troféu e também R$ 100,00.

No balanço da 2º Copa Santa Rita, somando as quatro fases, foram realizados 55 jogos, com 295 gols marcados, o que dá uma média de 5,3 gols por partida. A competição foi organizada pelo Valério e Mica, tendo o apoio do vereador Jorginho Brum.



Campanha do campeão:

1ª fase

4 a 1 no Nova Itanema

2 a 1 no Santa Fé

1 a 3 para Confiança

2 a 2 com o Real Jovem

1 a 6 para o Fumaça

0 a 3 para o Copa de Ouro

2 a 1 no Atalanta

Quartas de final

2 a 2 com o Tangá (4 a 3 nos pênaltis)

Semifinais

2 a 1 no JM

Final

1 a 0 sobre o Fumaça

Fotos: Kito Tourrucôo Copa Santa Rita