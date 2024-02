Acoar na mundial de surfski do ano quem vem - Divulgação/PMAR

Publicado 03/02/2024 12:18

Ilha Grande - A Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis, Acoar, ficou na primeira colocação por equipe, a AMAZUL da Marinha do Brasil,o 2º lugar e Proa Ilhabela, na terceira posição, na 2ª Volta à Ilha da Gipóia, competição de 22 km, que também valeu pela primeira etapa da Copa Brasil, valendo classificação no ranking, que garante vaga para o mundial Surfski de 2025.



Os atletas competidores remaram da praia do Colégio Naval, nesse final de semana, fizeram o entorno da Ilha da Gipóia, e retornaram para o Colégio Naval. Nas disputadas no V1 e no Surfski, provas individuais, a ACOAR foi destaque. Confira a classificação



Surfski Masculino

Júnior

1º lugar – Gustavo Félix – 02h54min40seg (ACOAR)

Sub-23

1º lugar – Sidnei Ramos – 02h03min21seg (ACOAR)

2º lugar – Max de Souza – 02h21min28seg (ACOAR)

3º lugar – Pedro Bismarck – 02h29min24seg (ACOAR)

Senior

1º lugar – Luiz Wagner – 01h54min35seg (AMAZUL)

2º lugar – Ariel Alves – 02h03min19seg (PROA ILHABELA)

Master B

1º lugar – Ivan Salinas – 02h16min52seg (PROA ILHABELA)

Master C

1º lugar – André Venco – 02h05min46seg (PROA ILHABELA)

2º lugar – Tiago Andrade – 02h19min24seg (ACOAR)

3º lugar – Sérgio Domingos – 02h21min12seg (ACKC/Brasília)

4º lugar – Vinicius Ferreira – 02h26min30seg (ACOAR)

Master D

1º lugar – Alexandre Lopes – 02h01min00seg (PROA ILHABELA)

Master E

1º lugar – Rubens Mário – 02h06min19seg (ACKC/Brasília)

2º lugar – Alexander Salcedo – 02h07min03seg (ACOAR)

3º lugar – Vadim Gomes – 02h17min20seg (PROA ILHABELA)

4º lugar – Paulo Moté – 02h25min04seg (ACOAR)

Paracanoagem KL1

1º lugar – Mário Ferreira – 01h57min34seg

Paracanoagem DV

1º lugar – Fabiano Affonso – 02h26min28seg



Surfski Feminino

Sub-23

1º lugar – Jéssica Ferreira – 03h12min55seg (ACOAR)

2º lugar – Pamella Vitória – 03h15min13seg (ACOAR)

Senior

1º lugar – Laís Vitória – 02h15min44seg (AMAZUL)

Master A

1º lugar – Cristiane Cunha – 02h46min25seg (ACOAR)

Master B

1º lugar – Rafaela Nascimento – 02h32min15seg (ACOAR)

2º lugar – Germana Custódio – 02h33min32seg (Clube Naval/Brasília)

Master E

1º lugar – Carmen Lúcia –