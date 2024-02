O bairro da Japuíba está entre os três da cidade com maior número de casos registrados - Divulgação/reprodução rede social

O bairro da Japuíba está entre os três da cidade com maior número de casos registrados Divulgação/reprodução rede social

Publicado 03/02/2024 01:08

Angra dos Reis - A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis decretou situação de surto de dengue nos bairros da Japuíba, Jacuecanga e Parque Belém, por conta do aumento recente no número de casos da doença. Duas mortes foram confirmadas, uma delas suspeita da forma mais grave da doença, Hemorrágica, em Jacuecanga, e mais de 1500 casos notificados.



Diante deste cenário, a Secretaria de Saúde começou na quinta-feira (1º) a circular com o carro fumacê nos três bairros com o surto de dengue.



Essas localidades estão dentro do estabelecido pelo Ministério da Saúde, que só permite a aplicação do inseticida no ambiente em bairros com surto decretado. Isso porque, no passado, o uso indiscriminado do fumacê fez com que o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya, criasse resistência à maioria dos inseticidas. Por isso, o uso da técnica é feito de forma criteriosa e apenas em períodos emergenciais.



86% dos focos detectados pelos agentes estão nas casas. Água acumulada em residências pode ser foco de dengue.

"Aqui em Angra, temos observado a tendência de aumento desde setembro, quando começamos a intensificar as ações de comunicação. Precisamos muito da colaboração de todos, pois 86% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas das pessoas", disse o diretor de Vigilância em Saúde, Romário Aquino.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o cuidado diário sempre será a melhor maneira de combater a dengue. Entre as principais ações contra o mosquito e duram menos de 10 minutos, estão:

•Remover os pratos dos vasos de planta;

•Virar garrafas para baixo;

•Guardar pneus em locais cobertos;

•Limpar as calhas;

•Amarrar bem os sacos de lixo;

•Manter a caixa d’água tampada;

•Esvaziar recipientes de degelo em geladeiras.

Diariamente, a Secretaria realiza ações de rotina para controle do mosquito transmissor. As principais são: visitas domiciliares, busca ativa de focos do Aedes, instalação de armadilhas para remoção de ovos do mosquito e ações educativas saúde. Em 2023, foram mais de 105 mil visitas domiciliares e uma média de 630 armadilhas instaladas por semana.



Até o dia 30 de janeiro, o Ministério da Saúde registrou 217.481 casos. No mesmo período de 2023, o país somava 65.366 — um aumento de 233%.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse aumento se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas (possíveis efeitos do El Niño) e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil.



A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses. O vírus é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui quatro sorotipos diferentes: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4 — todos podem causar as diferentes formas da doença. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte.



Principais sintomas



Nem sempre a infecção apresenta sintomas. O indivíduo pode ter uma dengue assintomática ou ter um quadro leve.

Mas é preciso ficar atento se a pessoa tiver febre alta (39ºC a 40ºC), de início repentino, acompanhada por pelo menos outros dois sintomas:

•Dor de cabeça intensa

•Dor atrás dos olhos

•Dores musculares e articulares

•Náusea e vômito

•Manchas vermelhas no corpo

Atenção: o ministério alerta que é importante procurar um serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados ao apresentar possíveis sintomas de dengue.

"A maioria das pessoas tem a forma clássica da doença. Uma pequena porcentagem é que tem a forma grave, que pode levar à dengue hemorrágica", A forma grave é a que preocupa. Após o período febril, o indivíduo deve ficar atento aos sinais de alarme:

•Dor abdominal intensa e contínua

•Vômitos persistentes

•Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

•Sangramento de mucosa

•Hemorragias

Procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência.