Jovens competidores faturam medalhas em campeonato no Rio - Divulgação/Evento

Jovens competidores faturam medalhas em campeonato no RioDivulgação/Evento

Publicado 03/02/2024 22:00 | Atualizado 03/02/2024 22:08

Angra dos Reis - Jovens atletas da academia Oliveira de Jiu-Jitsu, de Angra dos Reis, na costa verde, conquistaram medalhas de ouro, prata, bronze e um cinturão na Copa Sul América de Verão na Arena Olímpica de Deodoro, no Rio de Janeiro. O evento foi promovido pela Federação Sul-Americana de Jiu-Jítsu, e a equipe conquistou seis medalhas. Dos cinco competidores, quatro foram medalhas de ouro, uma de prata, uma de bronze, e um cinturão.

Professor exibe o cinturão conquistado na Copa Sul América de Verão Divulgação/Evento

Vitor Gabriel foi medalha de ouro, na categoria juvenil 2, até 54 kg, faixa azul, e conquistou bronze no Absoluto Livre Juvenil, todos os pesos. Talles Bessa conquistou duas medalhas de ouro, sendo uma delas na categoria Kids 5, 52 kg, faixa amarela e primeiro lugar no desafio kids 5, levando o cinturão. Asafe Alves foi medalha de ouro na categoria kids 6, até 56 kg, faixa laranja, e foi medalha de prata no desafio kids 6. Kauã Soares foi 1º lugar na categoria Kids 5, até 44 kg, faixa cinza, e Miguel Brum ficou na quinta colocação, na faixa azul, juvenil 1, até 64 kg. O trabalho junto aos jovens atletas é feito pelo professor Rikson Oliveira, que também é atleta competidor da academia.