Operação PF fecha empresas de Segurança na cidadeDivulgação/PF

Publicado 04/02/2024 18:08

Angra dos Reis - A Polícia Federal notificou e fechou duas empresas de segurança privada que atuavam de forma ilegal em eventos de grande porte em Angra dos Reis, na costa verde. A decisão foi tomada depois dos agentes constatarem que as empresas não tinham autorização da PF para realização do serviço, e na checagem da documentação ficou comprovado que alguns vigilantes estavam com curso de formação vencido e outros sem extensão para grandes eventos.

Os responsáveis e contratantes foram notificados e se descumprirem a ordem podem ser responsabilizados criminalmente. A ação faz parte da operação deflagrada pela PF, na última sexta-feira(2), que informou que a atividade de segurança privada tanto a vigilância armada assim como a não armada deve está previamente autorizada pela Polícia Federal. A lei prevê ainda que os vigilantes passam por curso de capacitação específico com reciclagem a cada dois anos.