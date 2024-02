Atenção economize água - Divulgação/PMAR

Publicado 05/02/2024 12:42

Angra dos Reis - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, pede os moradores dos bairros Areal, Nova Angra e Japuíba, em Angra dos Reis na costa verde, que economizem água. O racionamento hoje, (5) é por conta de um serviço de reparo na tubulação e será necessário interromper o abastecimento.

Nesse domingo (4) o trabalho foi concentrado nas Sapinhatubas 1,2 e 3. A autarquia não informou o horário de restabelecimento no fornecimento da água neste início de semana com tempo claro, sol e temperatura nas casas dos 30º graus, mas com previsão de pancadas de chuva no final da tarde, típico de verão.