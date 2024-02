João Gomes encerra programação Sesc Verão em Angra - Divulgação

Publicado 05/02/2024 12:17 | Atualizado 05/02/2024 12:19

Angra dos Reis - O município agora se prepara para o Carnaval 2024, que também contará com uma programação repleta de grandes nomes da música, como os grupos Molejo, Tá na Mente, Swing e Simpatia, Pixote e Sorriso Maroto. A programação já começa nesta sexta-feira(9). Não dá nem tempo de tirar o palco montado na Praia do Anil, para o evento do Sesc Verão 2024, que foi um sucesso de público. O encerramento foi ontem(4) com show do jovem (21), João Gomes, que reuniu, segundo estimativa da organização, mais de 34 mil pessoas.





João Gomes lota Praia do Anil no encerramento do Sesc Verão

Milhares de pessoas estiveram presentes no último dia do Sesc Verão 2024 em Angra dos Reis, para assistir ao show do fenômeno do piseiro.Não sobrou espaço na areia da Praia do Anil para o show do cantor de piseiro João Gomes nesse domingo (4). Mais de 34 mil pessoas disputaram lugar na areia, no terceiro dia do evento, na costa verde. O público esteve presente de forma massiva e celebrou um grande show do jovem cantor que já é sucesso por onde passa.



João Gomes colocou todo o público para cantar seus sucessos como “A noite”, “Se for amor”, “Meu pedaço de pecado”, “Dengo” “Eu tenho a senha” e “Piloto”. O cantor esteve muito feliz durante todo o show, apresentando um sorriso largo no rosto por estar em Angra.



– Estou muito feliz em estar em Angra dos Reis pela primeira vez. É uma cidade linda que sempre quis conhecer. Obrigado por terem lotado meu show hoje. Está sendo uma noite muito especial para mim por poder ver essa praia cheia de gente bonita – disse João Gomes durante o show.



Além dos shows, a programação do Sesc Verão 2024 em Angra contou com atividades culturais, esportivas e lúdicas para todas as idades nas partes da manhã e da tarde. Entre os destaques, estiveram vivências esportivas de basquete 3x3 com Leandro Discreto, primeiro atleta profissional do país; e foottable com João Paulo BH, campeão amador e Top 10 no ranking nacional da modalidade que combina elementos do futevôlei, tênis de mesa e squash.



– Estamos muito felizes e satisfeitos com a parceria da Prefeitura de Angra com o Sesc. Esse evento movimentou o fim de semana na cidade com shows de grandes nomes como Paulo Ricardo, Jorge Aragão e João Gomes e atrações recreativas e esportivas para toda a família. Que essa parceria se estenda por muitos e muitos anos – comentou o secretário de Eventos, João Willy.

Confira a programação de carnaval da cidade que começa nesta sexta-feira:

Sexta – 09/02 – Molejo

Sábado – 10/02 – Tá Na Mente

Domingo – 11/02 – Swing e Simpatia

Segunda– 12/02 - Pixote

Terça – 13/02 - Sorriso Maroto





Lembrando que os blocos já realizam desde o mês passado ensaios técnicos para deixar a bateria afinadíssima. Os ensaios sempre a noite nas comunidades.