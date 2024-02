Viatura do Core ( Polícia Civil) ficou amassada após o acidente - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 05/02/2024 19:17

Angra dos Reis - Um motociclista morreu depois de sua moto colidir com uma viatura da Polícia Civil (Core), na tarde desta segunda-feira (5), na Rio-Santos, na altura do bairro Água Santa, em Angra dos Reis na costa verde.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima de aproximadamente 18 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Técnica também foi acionada para periciar a área. Não se sabe o que teria motivado o acidente. O corpo foi encaminhado ao IML. O trânsito teve uma via interrompida fluindo no sistema Siga e Pare, com lentidão, para o trabalho da perícia e remoção do corpo do jovem. Equipes da CCR estão no local.