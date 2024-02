Bloco abre o carnaval da inclusão em Angra - Divulgação/PMAR

Publicado 08/02/2024 18:10

Costa Verde - “ Ô abre alas que eu quero passar...” este é o carnaval que já invadiu as cidades da costa verde do estado. Angra, Paraty e Mangaratiba, são as principais cidades que já respiram a festa da folia. Tem programação especial para os pequenos foliões.



Angra dos Reis



O Carnaval em Angra dos Reis está cheio de atrações! A folia começou nessa quarta-feira (7) e vai até a terça-feira (13) da semana que vem. A programação conta com grandes shows na Praia do Anil e mais de 80 blocos de rua que vão invadir as principais ruas do centro e dos bairros da cidade.

Ontem foi a vez do Bloco do Social Inclusão e Diversidade. A concentração, na Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, na sequência, às 19h30, foi a vez do Bloco da Feliz Idade, do Cruzeiro, a concentração na Rua do Convento São Bernardino de Sena e pra fechar o desfile dos blocos, às 20h – Bloco dos Artistas, embalou a grande festa, saindo da Praça Guarda-Marinha Greenhalgh e percorrendo as ruas do centro da cidade, arrastando foliões.

Foliões desfilam pelas ruas do centro de Angra Divulgação/PMAR

Alegria, festa e muita animação marcaram o desfile do primeiro bloco do Carnaval em Angra dos Reis. No cenário vibrante da folia, o Bloco do Social veio para mostrar que tem espaço para todos. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, o 3° Carnaval do Social teve o tema “Diversidade e Inclusão“, no qual enfatizou a inclusão de diversas culturas e etnias. O bloco surgiu com o objetivo de proporcionar bem-estar e inclusão social às pessoas, reconhecendo e valorizando a diversidade como um direito humano.



- É a minha primeira vez no bloco, quero poder curtir, sentir e aproveitar o que os meus olhos já não podem ver mais. Lembro de momentos muitos felizes da minha vida, estou muito feliz de poder ter um bloco específico para nós, que somos deficientes – reforçou a deficiente visual, Sirlene Santos Rodrigues (44), moradora do Parque Mambucaba.



A ideia do bloco surgiu através dos trabalhos desenvolvidos pelos coordenadores da Secretaria de Desenvolvimento Social que estão diariamente conscientizando e orientando as pessoas sobre seus direitos civis. Neste bloco houve participação dos indígenas, das pessoas PCDs, autistas, idosos, entre outros assistidos pela assistência social. Um momento marcante de inclusão e acessibilidade.



- Um bloco lindo e de muita inclusão, o importante é ser feliz e comemorar o Carnaval. A Secretaria de Desenvolvimento Social trabalhou muito para colocar esse bloco nas ruas, e agora é um motivo de muita alegria ver que deu certo e que todos estão podendo comemorar juntos essa festa linda – comentou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania – Thaísa Bedê.





Um dos aspectos mais notáveis do desfile foi a participação ativa de membros das comunidades indígenas, trazendo consigo suas tradições, danças e vestimentas típicas reforçando a importância de preservar e valorizar nossas heranças culturais. A aldeia indígena Sapukai, maior do estado, marcou presença no bloco. Segundo o cacique todos estavam muito empolgados com essa participação inclusive a aldeia teve ensaios para ficar com o samba-enredo deste ano na ponta da língua.



- Estamos muito felizes, nos pintamos e nos arrumamos para o bloco. É uma forma de nos fortalecerem juntos e viemos pela primeira vez para participar dessa festa – comemorou o indígena, Diogo Benites(21).



Com uma abordagem sensível e inclusiva, o desfile se tornou um espaço seguro e acolhedor para essas pessoas, destacando sua contribuição única para a diversidade do Carnaval e da sociedade em geral.



Outro ponto de destaque foi a presença de pessoas com deficiência, cuja participação ativa no desfile desafiou estereótipos e barreiras físicas. Com uma mistura de cadeiras de rodas adornadas e performances cheias de energia, esses participantes não apenas desafiaram limitações físicas, mas também celebraram a resiliência e a determinação humana.

E a festa da folia é para todas as idades, com programação que se estende até terça-feira, Confira!



Quinta-feira (8)



Centro

20h – Bloco Assombros do Cruzeiro

Concentração: Rua Coronel Carvalho (em frente à VAF Boutique)

23h – Bloco Eletro Folia

Concentração: Praça General Osório



Vila Histórica de Mambucaba - bairro

20h – Bloco do Godofredo

Concentração: Rua das Flores



São Bento - centro

21h – Bloco da Nega

Concentração: Praça Chefe Cotta



Sexta-feira (9)



Praia do Anil - centro

22h30 – Bloco da Nação (Urubuzada)

Concentração: Monumento 3 Reis Magos

23h – DJ

1h – Molejo

Vila do Abraão (Ilha Grande) –

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Balaio Carioca

0h - Tiago Olliveira



Itinga - bairro

17h – Bloco do Perneta

Concentração: Entrada Condomínio Morada do Bracuhy



São Bento - centro

17h – Coopfolia

Concentração: Em Frente ao Colégio Cooperar



Japuíba – bairro



17h – LGBTQI+

Concentração: Praça da Porteira



Santa Rita 1 – bairro Bracuí

18h – Calma Calma Sua Piranha

Concentração: Avenida São José, em frente à Comida Mineira



Centro

19h – Bloco Comunidade da Cava

Concentração: Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras)



Japuíba - bairro

19h30 – Bloco Sujo de Lama

Concentração: Rua Barra Mansa (em frente à Senhor do Bonfim)



Campo Belo - bairro

20h – Bloco Pezinho Inchado

Concentração: Rua dos Suspiros (em frente à Pizzaria Bhering)



Centro

20h – Bloco 6 de Janeiro

22h – Bloco Furiosa

Concentração: Praça General Osório



Parque Mambucaba - bairro

21h – Bloco das Piranhas - Caprichosos da Vila

Concentração: Avenida Francisco Magalhães de Castro



Sábado (10)



Praia do Anil

22h – Bloco Tôá Tôa

Concentração: Monumento 3 Reis Magos

23h – DJ

1h – Tá na Mente



Vila do Abraão (Ilha Grande)

19h - Bloco da Vó Nina

Concentração: Rua do Maneco (Casa da Vó Nina)

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

21h – Bloco Parei de Beber e Não de Mentir

Concentração: Ao lado do campo de futebol

22h – Leo Mitto

0h – Grupo Aglomerou



Praia do Provetá (Ilha Grande)

A partir das 19h – Carnaval Gospel (participação da juventude do Provetá e convidados)

Parque Mambucaba - bairro

Parque Mambucaba - bairro



13h – Batuke Nuclear

Concentração: próximo ao palco



Centro

14h – Bloco União Universitária

Concentração: Praça General Osório

18h – Bloco do Reizinho Mirim

Concentração: Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras)

19h – Bloco Me Conecta Que Eu Vou

Concentração: Praça General Osório

20h – Bloco Acadêmicos do Cavarelas

Concentração: Praça General Osório

21h – Bloco da Malhação

Concentração: Rua Prefeito João Gregório Galindo (Texaco)

22h – Bloco Carnavalesco Ki Merda É Essa

Concentração: Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras)



Belém - bairro

14h30 – Bloco Unidos da Paz



Camorim - bairro

15h – Bloco Unidos do Camorim

Concentração: Rua da Pedreira



Frade - bairro

15h30 – Bloco Frade Folia

Concentração: Rua Boa Esperança (em frente à escola cívico-militar)



Campo Belo - bairro

17h – Bloco Amigos da Japuíba

Concentração: Praça do Suspiro



Bonfim - bairro

17h – Acadêmicos das Rolas e das Periquitas Cansadas do Bonfim

Concentração: Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário



Garatucaia - bairro

18h - Bloco do Bomba

Concentração: Recanto dos Pescadores



Morro do Carmo - bairro

18h30 – Bloco das Piranhas Loucas do Carmo

19h – Bloco Unidos da Portelinha

Concentração: Praça 6 de Janeiro



Encruzo da Enseada - bairro

22h – Bloco do Encruzo

Concentração: Próximo à bica

Domingo (11)



Praia do Anil

22h – Bloco Noght Boys Folia

Concentração: Monumento 3 Reis Magos

23h – Mari Henrique

1h – Swing & Simpatia



Vila do Abraão (Ilha Grande)

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Juremeiros

0h – Letty



Praia do Provetá (Ilha Grande)

A partir das 19h – Carnaval Gospel (participação da juventude do Provetá e convidados)



Condomínio Cidadão Pousada da Glória - bairro

11h – Bloco

Concentração: Quadra do condomínio



Frade- bairro

13h – Bloco das Piranhas

Concentração: Rua dos Pinheiros (Beco da Juquinha)



Ariró – bairro



13h – Bloco da Paz

Concentração: Rua Francisco Jerônimo (início da rua)



Praia de Araçatiba (Ilha Grande)

15h – Bloco da Fofoca

Concentração: Pousada Gabriel



Camorim- bairro

14h – Bloco Camorim Pequeno

Concentração: Final da Rua Boa Vista



Centro

14h30 – Piranhas do Centro

Concentração: Praça General Osório

15h30 – Bloco da Antiga

Concentração: Praça General Osório

16h – Bloco Furdunço da Madrasta

Concentração: Praça General Osório

19h – Bloco do Reizinho

Concentração: Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras)



São Bento - centro

15h30 – Bloco Goró Beleza

Concentração: Praça Chefe Cotta



Praia do Bonfim - bairro

16h – Bloco Unidos do Bonfim



Garatucaia - bairro

18h – Bloco Carnavalesco Inúteis de Garatucaia

Concentração: Rua D, esquina com a Rua M



Morro do Peres - bairro

18h – Bloco dos Mendigos

Concentração: Rua dos Cajueiros (em frente à quadra)



Japuíba - bairro

18h30 – Bloco Unidos da Porteira

Concentração: Praça José Pimenta (Praça da Porteira)



Jacuecanga - bairro

19h – Bloco Jacu Elétrico

Concentração: Praça Gelson de Souza (Praça do Village)



Vila do Abraão (Ilha Grande)

20h – Bloco das Peruas

22h – Bloco Rosinhas da Ilha

Concentração: Rua Nagib Mamed de Queiroz



Vila Histórica de Mambucaba - bairro

21h – Bloco Unidos da Praia Vermelha

Concentração: Rua das Flores (próximo ao cemitério)

0h – Bloco Vem Com Tudo

Concentração: Rua das Flores (2º ponto de ônibus)



Condomínio Vale da Banqueta - bairro

21h30 – Escorrega Show



Monsuaba - bairro

22h – Bloco do Futebol das Piranhas da Monsuaba

Concentração: Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes)



Segunda-feira (12)



Praia do Anil

22h – DJ

00h – Pixote

Vila do Abraão (Ilha Grande)

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Mari Henrique

0h – Balaio Caioca



Praia do Provetá (Ilha Grande)

A partir das 19h – Carnaval Gospel (participação da juventude do Provetá e convidados)



Cantagalo- bairro

14h – Bloco Carnavalesco do Cantagalo

Concentração: Em frente ao depósito de bebidas do Hulk



Camorim - bairro

15h – Bloco Tipo Colômbia

Concentração: Rua João Pedro I (Rua da Pedreira)



Vila do Abraão (Ilha Grande)

16h – Bloco Peixinhos da Ilha Grande

Concentração: Quadra de Esportes



Praia do Bonfim - bairro

16h – Bloco Piranhas do Bonfim



Morro do Peres - centro

17h – Bloco das Piranhas do Peres

Concentração: Rua dos Cajueiros (em frente à quadra)



Balneário - bairro

18h – Bloco do Balneário

Concentração: Praça Juiz Saragoza



Jacuecanga - bairro

18h – Bloco Unidos de Jacuecanga

Concentração: Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy)



São Bento - bairro

19h – Bloco Mustache Folia

Concentração: Praça Rotary (Costeirinha)



Centro

19h30 – Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo

Concentração: Praça General Osório

20h – Bloco da Carioca

Concentração: Bica da Carioca

22h – Bloco Conexão Bahia

Concentração: Praça General Osório



Vila do Abraão (Ilha Grande)

20h – Bloco Fla Ilha Grande

Concentração: Campo de futebol



Terça-feira (13)

Praia do Anil

22h – Bloco Galera do Rock

Concentração: Monumento 3 Reis Magos

22h – Ted Troll

1h – Sorriso Maroto



Vila do Abraão (Ilha Grande)

17h – Bloco Tudo Pela Dinha

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

19h – Bloco Amigos Nordestinos

Concentração: Em frente à quadra

21h30 – Bloco Afro Reggae Homoheyn

Concentração: Showpana dos Músicos

22h – Juremeiros

0h – Sara Freitas



Praia do Provetá (Ilha Grande)

A partir das 19h – Carnaval Gospel (participação da juventude do Provetá e convidados)



Garatucaia - bairro

15h – Vem Que Tem Garatucaia

Concentração: Rua João Gomes, nº 10



Estrada do Marinas - bairro

15h – Bloco do Marinas



Camorim - bairro

15h – Bloco Piranhas do Camorim

Concentração: Rua João Pedro I (em frente ao bar do Zé Quintino)



Itinga - bairro

15h30 – Bloco Siri Gostoso

Concentração: Orla da praia



Centro

17h – Bloco Rebobina

Concentração: Praça General Osório

18h – Bloco Conexão Rekebra

Concentração: Praça General Osório

22h – Bloco Quarta Sem Lei

Concentração: Praça General Osório





Mangaratiba

Em Mangaratiba a folia começa nesta sexta-feira(9) e vai até terça-feira (13) com a união dos blocos de rua no centro da cidade e shows na orla da Praia do Saco. E para segurança dos foliões foi montado um esquema de trânsito especial. Confira a programação e como fica o fluxo de veículos nos dias de folia!

Shows começam nesta sexta-feira (9) no palco montado na orla da Praia do Saco Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Trânsito

A Secretaria de Segurança, Trânsito e Ordem Pública de Mangaratiba anuncia o Esquema Especial de Trânsito para o Carnaval 2024. Assim como nos anos anteriores, haverá bloqueios de estacionamento em algumas vias, controle de acesso a bairros e algumas interdições.



A operação tem como objetivo, não só organizar o trânsito na cidade, mas também, garantir a ordem pública e a segurança das famílias e foliões.



Cabe lembrar que durante o carnaval haverá ainda reforço das ações de fiscalização de trânsito em todos os distritos.



Confira abaixo as INTERDIÇÕES DE VIAS:



CENTRO

- Largo Sebastião Queiroz de Almeida;

- Av. Vereador Célio Lopes (entre as ruas Onze de Novembro e Major José Caetano);



PRAIA DO SACO:

- Av. José Antônio da Costa (ambos os sentidos entre as ruas Gilson Sá e Ceará);

- Praça Amazonas (até as esquinas das ruas São Paulo e Rio Grande do Sul);



CONCEIÇÃO DE JACAREÍ

- Rua Sebastião Teixeira da Cunha (toda a extensão);



ITACURUÇÁ

- Av. Sant'Anna (toda extensão)

- Rua Orlandina (toda extensão)

** Neste período o ponto de ônibus funcionará na Rua Décio



MURIQUI:

- Avenida Beira Mar (toda extensão)

- Avenida Sete de Setembro (Trecho entre as Rua Rio Grande do Norte e São Paulo)

- Rua Rio Grande do Norte (Trecho entre as ruas Doze de Outubro e Av. 7 de Setembro)



PRAIA GRANDE

- Rua Helena G Mirandola (toda extensão)



ATENÇÃO: Em todas as vias interditadas o acesso de veículos será liberado somente para moradores com garagem mediante apresentação OBRIGATÓRIA de comprovante de residência atualizado e RG





Paraty

Foliões tomam as ruas do centro histórico Divulgação/reprodução rede social



O Carnaval em Paraty começa nesta sexta-feira (9) e vai até a próxima terça-feira (13). A programação conta com festa todos os dias no Centro Histórico e em vários outros pontos da cidade. Durante os dias de festa, terá alteração no trânsito. Confira! O Carnaval em Paraty começa nesta sexta-feira (9) e vai até a próxima terça-feira (13). A programação conta com festa todos os dias no Centro Histórico e em vários outros pontos da cidade. Durante os dias de festa, terá alteração no trânsito.

Atenção! Avenida Roberto da Silveira - Ficará fechada de quinta-feira (8) a quarta-feira (14), às 8h;

Rua João Luiz do Rosário - Ficará fechada de quinta-feira (8) a quarta-feira (14), às 8h;

Rua Domingos Gonçalves de Abreu - Ficará fechada de quinta-feira (8) a quarta-feira (14), às 8h.



Sexta-feira (9)

Avenida Roberto Silveira

18h – Abertura do Carnaval – Entrega da chave para o Rei Momo

18h30 – Cortejo Banda Santa Cecília e Rei Momo

19h – BC Arrastão do Jabaquara

21h – BC Meninos do Pontal

23h – BC Vamos Que Tô

23h30 – Blocos Independentes

Praça da Matriz

19h – DJ Gabriel Santos

Sábado (10)

Avenida Roberto Silveira

19h – DJ Gabriel Santos

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo

19h – Samba dos Amigos e Soul Batuque

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Paraty do Amanhã

23h – BC Tribo do Samba

23h30 – Blocos Independentes

Praça da Matriz

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Vinícius

Jabaquara

13h – DJ Marcos Ferrari

14h30 – Show com Flávia Saoli

16h30 – DJ Marcos Ferrari

17h – Início do trajeto do Bloco da Lama. Concentração: Campo de Futebol – Ao lado do Quiosque do Vidinho

Praia do Pontal

20h – Bloco Tarja Preta

Trindade

21h – Roda de Samba do Quilombo

Paraty Mirim

21h – Samba da Benção

DJ CALIXTOLOOP

Tarituba

21h – Grupo Chega Mais

DJ Xan Lucato

Prainha

21h – Rezende Folia

DJ nos intervalos

Domingo (11)

Avenida Roberto Silveira

19h – Cortejo Maracatu Tira Mofo

19h – DJ Vinícius

20h30 – Cortejo Bloco Carnaciranda

21h – BC Parque da Mangueira

23h – BC Vamos Que Tô

23h30 – Blocos Independentes

Praça da Matriz

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Marcos Ferrari

Jabaquara

17h – BC Arrastão do Jabaquara

Praia do Pontal

15h – BC Meninos do Pontal

Trindade

21h – Samba da Benção

DJ Gabriel Santos

Paraty Mirim

21h – Grupo Chega Mais

DJ CALIXTOLOOP

Tarituba

20h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

DJ Zamba

Prainha

21h – É Tudo Nosso

DJ nos intervalos

Segunda-feira (12)

Avenida Roberto Silveira

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Tribo do Samba

23h – BC Paraty do Amanhã

23h30 – Blocos Independentes

Praça da Matriz

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Vinícius

Jabaquara

13h – Electro Folia Paraty

17h – BC Vamos Que Tô

Trindade

17h – Samba dos Amigos

21h – Rezende Folia

DJ Gabriel Santos

Paraty Mirim

20h – BC Parque da Mangueira

21h – É Tudo Nosso

DJ CALIXTOLOOP

Tarituba

21h – OBA!HIA

DJ Zamba

Prainha

21h – Grupo Chega Mais

DJ nos intervalos

Terça-feira (13)

Avenida Roberto Silveira

19h – Cortejo Bloco Carnaciranda

20h30 – Banda Santa Cecília e Bonecos Assombrosos do Morro

21h – BC Meninos do Pontal

23h – BC Parque da Mangueira

23h30 – Blocos Independentes

Praça da Matriz

17h – Carlos Kbelo

19h – DJ Marcos Ferrari

Jabaquara

17h – BC Arrastão do Jabaquara

Praia do Pontal

15h – BC Tribo do Samba

Trindade

21h – Grupo Chega Mais

DJ Zamba

Paraty Mirim

21h – Rezende Folia

DJ CALIXTOLOOP

Tarituba

20h – BC Paraty do Amanhã

21h – É Tudo Nosso

DJ Vinícius

Prainha

21h – OBA!HIA

DJ nos intervalos



Não esqueça se precisar de 190 Polícia Militar/ 193 Corpo de Bombeiros/ 192 SAMU. Se possível evite bebida alcóolica e, se não for, deixa o carro em casa. Operação das forças de segurança estarão na rodovia, acessos aos centros e bairros das cidades, onde há concentração de shows e blocos, para coibir qualquer infração