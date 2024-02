Bloco do Meio Ambiente cai na folia e distribui mudas como incentivo a preservação ambiental - Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Publicado 08/02/2024 14:26

Mangaratiba - A Secretaria municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Mangaratiba, na costa verde, colocou o bloco na rua e promoveu nessa quarta (07), mais um dia do projeto itinerante ‘Carnaval Consciente’. Foram distribuídas mudas de plantas e panfletos educativos. As equipes também orientaram os moradores sobre um carnaval mais sustentável. A ação aconteceu na Praça Robert Simões, no Centro.



O projeto contou ainda com um ponto itinerante para coleta de óleo usado de cozinha. O objetivo é incentivar o descarte correto do dejeto, além de conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos da cidade.



O evento contou com a participação da onça parda Susu, mascote oficial da SMMA, e a presença do Subsecretário de Meio Ambiente, Alan Vidal, do Secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Rogério Escarani, de equipes da SMMA, e de agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) de Mangaratiba.