Não falta criatividade no carnaval angrenseDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 11/02/2024 22:36

Angra dos Reis - Foliões tomam o centro da cidade com muita criatividade e irreverência, neste terceiro dia de carnaval em Angra dos Reis, na costa verde. Os blocos desfilam pelas principais ruas da cidade arrastando multidão e espalhando alegria por onde passa. Neste domingo foi a vez dos pequenos foliões. O Bloco do Reizinho Mirim ganhou as ruas e a criançada fez a festa ainda mais colorida, com show de fantasias e muita diversão. Confetes e serpentinas deram um toque especial ao bloco que trouxe no abre alas os desenhos animados e favoritos da garotada. Nos bairros também a folia acontece.

Bloco do Reizinho Mirim uma tradição no carnaval angrense Divulgação/PMAR

A atração principal está na praia do Anil. Neste domingo quem sobe ao palco é o grupo Swing e Simpatia que promete ser um dos melhores carnavais de Angra. No palco montado já passaram os grupos Molejo, Tá na Mente que não deixaram ninguém parado. Do camarote, do calçadão na areia, não importa o que vale é cair na folia.

Foliões invadem as ruas de Angra Divulgação/Reprodução rede social

Rainha e Rainha Gay do Carnaval

No concurso para Rainha do Carnaval, Emanuele de Fátima conquistou o título, enquanto Ellen de Oliveira ficou com a segunda posição. Na categoria de Rainha Gay, o prêmio foi concedido a Kinia, com Serena sendo reconhecida como vice. As rainhas faturaram R$ 3 mil cada, enquanto as segundas colocadas ficaram com o título de Princesa do Carnaval e levaram R$ 2 mil. As terceiras colocadas também foram premiadas, com o valor de R$ 1 mil cada. Todas as participantes ganharam brindes pela participação.

Premiação da Rainha e Rainha Gay do carnaval de Angra Divulgação/PMAR



– Eu sempre tive muita expectativa em participar, mas achava que não fosse capaz. No mês passado, eu fui demitida do trabalho e decidi que precisava fazer algo para mudar, crescer e ter meu negócio próprio. Eu vim com a cara e a coragem e estou muito feliz pelo resultado. Esse dinheiro vai me ajudar muito – disse Emanuele de Fátima, Rainha do Carnaval Angra 2024.



Grupo levantou os foliões na Praia do Anil Divulgação/PMAR



Ao todo, o evento contou com 11 participantes nas duas categorias. Como manda a tradição, as vencedoras dos concursos possuem o compromisso de participar de dois desfiles de blocos de rua no Centro e nos bairros durante cada dia de Carnaval.



– Estou muito orgulhoso em fazer parte do Carnaval de Angra dos Reis e celebrar a diversidade no evento Rainha Gay 2024. Uma tradição dos anos 80 que enche nossa cidade de alegria e histórias. Um momento muito especial no calendário oficial do nosso carnaval – declarou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.

No palco da Praia do Anil Divulgação/PMAR