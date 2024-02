Acidente com morte na Rio-Santos Garatucaia, em Angra dos Reis - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 09/02/2024 12:02

Angra dos Reis – Um motociclista morreu na noite dessa quinta-feira (8), depois de se envolver em um acidente com um carro na rodovia Rio-Santos, na altura de Caetés, Garatucaia em Angra dos Reis, na costa verde.

A colisão foi tão forte que o capacete da vítima ficou no asfalto e o corpo do outro lado da via. Não se sabe o que teria provocado o acidente. A perícia foi acionada. A via foi interrompida nos dois sentidos Rio/São Paulo, até que o trabalho técnico fosse realizado. Logo após, o fluxo seguiu normalmente com sinalizações.