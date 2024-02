Defesa Civil segue monitorando desde dezembro do ano passado as áreas de risco - Divulgação/PMAR

Publicado 14/02/2024 21:21 | Atualizado 15/02/2024 13:58

Costa Verde - A Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis, na costa verde, está em estado de atenção, entre hoje(14) e quinta-feira (15), por conta da chegada de uma frente fria no litoral que deve trazer um volume grande de chuva para esta quinta, de 65mm, o que normalmente é previsto para 15 dias. A Marinha do Brasil alerta para ressaca no mar até sexta-feira. Muita atenção para quem precisa sair de barco, o ideal é que evite.

Segundo o relações públicas do órgão, Lauro Oliveira, nas redes oficiais, se for necessário a Defesa Civil, que está atenta a possibilidade da previsão, enviará mensagens aos moradores de área de risco. Por isso a necessidade de todos estarem cadastrados com seu CEP no 40199 e atentos às orientações. No início da tarde, de hoje (15), a chuva está mais intensa no litoral e deve prosseguir.

Rio-Santos

A CCR RioSP, que administra a rodovia Rio-Santos também faz um alerta aos motoristas com a possibilidade desta previsão. "Evite parar no acostamento ". Informações sobre o tráfego no APP da CCR Rodovias, watsapp (11) 27952238 e no 0800 017 3536. Outra dica é se a chuva estiver volumosa busquem um local seguro para se abrigar e evite seguir viagem até que a chuva passe. Em caso de deslizamentos de terra ou pedras de encostas ligue 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiros.