Praia de Provetá , na Ilha Grande - Divulgação/reprodução rede social

Praia de Provetá , na Ilha GrandeDivulgação/reprodução rede social

Publicado 14/02/2024 20:27 | Atualizado 14/02/2024 20:28

Ilha Grande - Um homem (61) suspeito de molestar uma menina de (11) anos na praia do Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, foi preso nesta quarta-feira de cinzas(14). Ele é acusado de ter molestado a menina, na madrugada de hoje,(14) em sua casa na localidade. Segundo a polícia o suspeito e a vítima moravam no mesmo quintal.

Ainda de acordo com a polícia, a menina saiu desesperada ao encontro da mãe que estava em um culto evangélico na praça da praia do Provetá. Em seguida a mãe levou a menina ao posto de saúde da comunidade. A PM foi acionada e começou a caça ao suspeito. O homem fugiu, mas foi localizado a 100 metros do local do crime. A comunidade maior parte formada por evangélicos, ficou assustada com o ocorrido.

Ele contou aos policiais "que teria ido à casa da menina para acordá-la por conta de uma briga entre um cachorro e o gato". Os agentes deram voz de prisão ao suspeito que foi conduzido à delegacia de Angra onde a ocorrência foi registrada. Ele vai responder por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.