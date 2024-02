Momento em que os Bombeiros socorrem a mulher e encaminha ao HMJ em estado grave - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 13/02/2024 21:08

Angra dos Reis - Uma mulher (61) morreu após sua moto se envolver em uma colisão com outra moto, no bairro da Japuíba em Angra dos Reis, na costa verde, na tarde desta terça-feira (13). A vítima em estado grave ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao HMJ, mas não resistiu e morreu na unidade.

A outra vítima, um rapaz (22) com ferimentos leves, também foi socorrido e atendido no Hospital Municipal da Japuíba e liberado em seguida. Ele foi encaminhado à 166ª DP(Angra) para prestar depoimento. Não se sabe a causa do acidente. Segundo a polícia a equipe técnica esteve no local para periciar a área onde ocorreu a colisão.