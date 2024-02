Um dos veículos envolvidos na colisão da Rio-Santos teve a frente amassada - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 14/02/2024 11:34

Angra dos Reis – Último dia de carnaval, terça-feira(13) com acidente grave registrado, na noite de ontem, em Angra dos, na costa verde. Uma colisão entre dois carros, seguida de um tombamento ( de um dos veículos) no trevo de entrada da cidade, na altura do morro Sapinhatuba 2, deixou cinco pessoas feridas , três em estado grave e duas com ferimentos leves. As vítimas graves foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba, HMJ. Já as com ferimentos leves atendidas pelo SAMU e liberadas no local.

O trânsito nas duas vias sentido Rio/São Paulo, ficou com lentidão, durante atendimento às vítimas. Equipe da CCR e as polícias Rodoviária Federal e Militar estiveram no local.

Segundo as equipes de socorro após a colisão, um dos veículos teria tombado, tornando mais grave o estado de saúde dos três ocupantes. Já as vítimas do outro veículo com ferimentos leves foram atendidas pela ambulância do SAMU e liberadas no local. O HMJ não atualizou o estado de saúde dos acidentados que deram entrada na emergência da unidade.