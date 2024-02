Manifestação dos moradores e comerciantes na Vila do Abraão - Divulgação/reprodução rede social

Ilha Grande - Depois de 36 horas sem energia, moradores da Vila do Abraão, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, voltaram a protestar contra a Enel. Uma manifestação foi realizada, nessa sexta-feira (16) no cais de embarque e desembarque. Segundo os moradores, alguns turistas que ainda estavam hospedados em pousadas, na ilha, pós carnaval, não conseguiram ficar às escuras e resolveram ir embora. " Além dos turistas, um navio que estava previsto para atracar na baía da Ilha Grande, neste final de semana, cancelou e seguiu viagem. Com isso deixamos de faturar. Vivemos basicamente do turismo". " O pior é que ninguém faz nada, pra resolver. Nós é que temos que partir pra manifestação". Foram frases ditas por moradores e comerciantes, que cobram todos os dias a solução deste problema que se arrasta há muito tempo.

No ano passado a situação foi caótica, a falta de luz chegou a mais de 15 dias, antes, durante e pós carnaval. No início da semana da festa da folia, deste ano, equipes da Enel com ajuda da prefeitura e INEA ( Instituto Estadual do Ambiente) iniciaram o trabalho para resolver a questão, depois da comunidade denunciar quedas constantes no fornecimento de energia elétrica.

Deputada Célia Jordão na tribuna pede apoio a seus pares para que o Estado não renove contrato da Enel Divulgação/Reprodução Rede Social

A deputada estadual Célia Jordão (PL), usou a tribuna da Alerj para falar do drama dos moradores do continente e Ilha Grande, em Angra dos Reis, com o abastecimento de energia elétrica no estado, e pediu apoio aos deputados para que assinem a minuta de um documento já esboçado à presidência da Casa, que será encaminhado ao TCU, para que a renovação do contrato de concessão da Enel não seja efetivada.

Em nota a concessionária Enel Distribuição Rio informou que já normalizou o fornecimento de energia na Ilha Grande que foi prejudicado pelas fortes chuvas na última semana.



"Paralelamente, a distribuidora já vem realizando obras de melhorias para a construção de uma nova rede com 1,1 km para atender a localidade da Vila do Abrão. Destes 1,1km, 800 metros já estão sendo construídos pela companhia por meio de um mutirão emergencial que deverá terminar no fim do dia de hoje (17/02). Participam desse mutirão, além da Enel Rio, a Prefeitura e a Defesa Civil de Angra dos Reis e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA)". Ainda de acordo com a nota, além dos investimentos previstos neste ano, o gerador já existente passou por manutenção neste sábado (17).



Obras realizadas na Vila do Abraão Divulgação/Enel



"Mais de 80 profissionais da distribuidora estão atuando na Ilha que já recebeu 23 novos postes, além de condutores que são mais modernos e resistentes à vegetação densa na região. A Villa já possui um gerador de 750 kVA que também recebeu uma manutenção durante esse mutirão". "Mais de 80 profissionais da distribuidora estão atuando na Ilha que já recebeu 23 novos postes, além de condutores que são mais modernos e resistentes à vegetação densa na região. A Villa já possui um gerador de 750 kVA que também recebeu uma manutenção durante esse mutirão".

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, na sua rede social informou que " Seguiremos cobrando e fiscalizando a atuação da ENEL por aqui. Há muito tempo ela não tem cumprido com as suas obrigações".