Equipes da Enel trabalham para restabelecer a energia na comunidade - Divulgação

Publicado 17/02/2024 10:05 | Atualizado 17/02/2024 16:35

Angra dos Reis - Cerca de 16 famílias que residem no Morro da Chácara, localizado em Mambucaba, em Angra dos Reis, na costa verde, estão sem energia elétrica desde quarta-feira de Cinzas (14). Segundo os moradores várias reclamações e solicitações à empresa Enel , sobre o problema, já foram feitas por telefones, mas até o momento, sábado(17) os moradores continuam sem energia. " Não é possível isso, nós vamos acionar judicialmente, para rever nossos direitos". " Tivemos que comprar gelo para não perder carnes, frios e tomar água fresca", reclamam os moradores que neste período ficaram sem ventilador e lutando contra os pernilongos.

Nossa equipe entrou em contato, ontem, a noite, com a empresa e está aguardando o retorno, pra saber o que houve na distribuição de energia. Os Moradores informaram que a energia foi restabelecida, ainda pela manhã " Voltou a Luz, Graças a Deus".

Por telefone à nossa reportagem, a Assessoria de Comunicação da Concessionária informou que com relação aos moradores que tiveram equipamentos queimados, danificados, entre outros prejuízos, podem entrar em contato com a empresa de energia e fazer a sua solicitação de ressarcimento do eletrodoméstico. Que será protocolada e após analisada por técnicos, se ficar comprovado que a responsabilidade foi da empresa o morador receberá novo aparelho.

Segundo lideranças da comunidade, ontem a noite uma equipe esteve no local, mas o equipamento (o carro) não era adequado para o trabalho. A equipe prometeu retornar hoje, pela manhã, neste momento trabalhadores da empresa estão tentando restabelecer a energia. Não se sabe ainda o que causou a falta de energia na localidade.

Os moradores estão acompanhando o trabalho da equipe e esperam que o problema seja solucionado.