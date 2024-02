Corpo no Bracuí já estava em decomposição - Divulgação

Corpo no Bracuí já estava em decomposiçãoDivulgação

Publicado 19/02/2024 10:54

Angra dos Reis – A Polícia Militar encontrou nesse domingo(18) o corpo de um homem (44) que estava desaparecido há três dias, no bairro Bracuí , em Angra dos Reis, na costa verde. O estado em decomposição e com mal cheiro estava incomodando os moradores, que acionaram a policia. A ocorrência foi na estrada Beira Rio, conhecida como caminho dos índios.

Agentes foram ao local e constataram a informação. A perícia foi acionada e o corpo levado para o IML. Não se sabe o que teria motivado o crime. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra) que passa a investigar o caso. Ninguém foi preso.

Policial Civil de São Paulo preso com drogas na Ilha Grande

A Polícia Militar foi acionada pela gerente de um hostel na Ilha Grande, de que um hóspede estava fazendo uso de drogas ( fumando maconha) e incomodando os demais.

O fato ocorreu por volta da madrugada de sábado (17). A PM esteve no local e encontrou o homem dormindo. Na revista constatou que se tratava de um policial civil de São Paulo. No local a PM foi informada que o agente já havia se envolvido em uma outra confusão, e teria feito registro com uma pistola em punho dizendo ser policial.

Ainda de acordo com os agentes, durante a revista foram encontradas, na lateral da mochila do policial, drogas. Ele resistiu à abordagem. O Agente foi levado à 166ª DP, com ele foram apreendidos: um pedaço de haxixe, uma tira de maconha, dois comprimidos de ectasy, três LSDs, um dichavador e três cogumelos, uma pistola glock 9mm, um carregador com 16 munições intactas e R$ 2.848 em espécie.

O policial foi autuado por posse e uso de drogas e liberado em seguida. Ainda segundo a PM a arma pertence à Polícia Civil de São Paulo e, por isso, foi devolvida ao agente. A conduta do agente será apurado pela Polícia Civil.