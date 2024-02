Vias da Rio-Santos fechadas por manifestantes que perderam tudo na enchente do Bracuí, no ano passado, e querem acesso ao Cartão Recomeçar - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 20/02/2024 23:57 | Atualizado 20/02/2024 23:59

Angra dos Reis - A terça-feira(20) foi marcada por protesto na rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde. O movimento foi contra a falta de cadastramento do Cartão Recomeçar do Governo do Estado, distribuído pela prefeitura no bairro, em Angra dos Reis na costa verde. As duas pistas sentido Rio/SP foram bloqueadas por manifestantes.

Cerca de 100 pessoas que perderam tudo na enchente de dezembro do ano passado, no bairro, se inscreveram hoje, as demais que deveriam fazer parte da listagem de acesso ao Cartão Recomeçar do governo do Estado, não foram cadastradas nesta etapa. A falta de cadastro ou atualização no Cadúnico, dessas famílias, resultou na manifestação.

Mais de 3km de congestionamento sentido Paraty e 2km sentido Rio Divulgação/reprodução rede social

O fechamento da rodovia, pelos manifestantes, resultou em um congestionamento de mais de 3km, sentido Paraty. A PRF esteve no local e a manifestação seguiu a tarde, na beira da rodovia, próximo a um canteiro de obras no bairro.

O cadastro é feito pela prefeitura, dentro das regras estabelecidas pelo programa social, seja pago pelo governo do estado ou federal, dentre os requisitos, as famílias devem está inscritas no Cadúnico. Em nota a Secretaria de Desenvolvimento Social do estado informou que as famílias beneficiadas estavam dentro dos padrões estabelecidos.

As pistas foram liberadas, ainda no começo da tarde, e a prefeitura de Angra informou que nos dias 28 de fevereiro e 5 de março, das 9h às 15h, equipes estarão no CRAS do bairro Bracuí realizando novo cadastramento, com mais 100 famílias beneficiadas a cada dia. É necessário agendar presencialmente o atendimento na unidade, que fica na Rua Três Amigos, s/n.

Os moradores devem ficar atentos aos documentos necessários para o cadastramento e recadastramento do Cadúnico: identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho de toda a família, comprovante de residência e certidão de nascimento dos menores.