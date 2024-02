Ilha Grande - O plano de ação da Enel para a Ilha Grande, em Angra dos Reis, na costa verde, em 2024 foi apresentado aos moradores durante uma reunião na Casa de Cultura Constantino Cokotós, na Vila do Abraão, nesta semana, após uma intermediação realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria Executiva da Ilha Grande. O encontro na última quarta (21) foi marcado para que a empresa pudesse dar uma resposta à população sobre as constantes interrupções de energia, principalmente, as ocorridas no Abraão durante o Carnaval, e o que está sendo feito para minimizar esses gargalos.

Foram instalados 23 novos postes e reconstruídos 800 metros de rede elétrica, nesta primeira fase de investimentos da Enel na Vila do Abraão Divulgação/ENEL

-Nós, como prefeitura, estamos aqui fazendo o papel de interlocução, construindo uma proposta para a solução deste problema. A prefeitura trabalha junto com a comunidade, defendendo seus interesses – destacou o secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.Dois representantes da Enel participaram da reunião e iniciaram o encontro pedindo desculpas à população pelo ocorrido. Eles alegaram que a empresa já vinha trabalhando nos pontos mais críticos, mas que não foi possível finalizar o serviço antes do Carnaval.De acordo com a Enel, após os dias de folia, de quarta a sábado, foi montada uma força-tarefa, na região do Saco do Céu, com mais de 100 funcionários, ( incluindo empresa, prefeitura e INEA) onde conseguiram implementar 800 metros de uma nova rede, fixando 23 postes. A ação contou com o apoio da Prefeitura de Angra e do Governo do Estado, Inea, e a nova rede, que atende o Abraão, começou a funcionar na terça-feira (20).No plano exposto à população, a empresa listou uma série de ações a serem colocadas em prática, entre elas a realização de duas mil podas, 450 manutenções preventivas, a instalação de 11 equipamentos de telecontrole e a ampliação de geradores no Abraão e Provetá, além da implantação de uma base avançada da Enel.Foi apresentada também uma proposta para a instalação de novos geradores na Vila do Abraão. O projeto não agradou aos moradores e ficou decidido que, em outra reunião, entre os dias 5 e 6 de março, a Enel vai mostrar um novo projeto de forma a contemplar 100% da localidade.Durante a reunião, os moradores ainda puderam expor todo o seu descontentamento com a empresa e solicitaram que sejam apresentados planos de ação para as demais localidades da Ilha Grande. Pediram ainda que as intervenções nas outras praias aconteçam em paralelo com as que vão ocorrer na Vila do Abraão, local onde está concentrado o maior núcleo populacional da Ilha Grande.