O homem acusado de feminicídio foi preso e encaminhado à DEAM (Angra)Divulgação/arquivo/Disque Denúncia

Publicado 21/02/2024 10:28

Angra dos Reis - Um homem (50) foi preso na noite dessa terça-feira (20), no bairro do Frade em Angra dos Reis, na costa verde, sob suspeita de ter matado a facadas a companheira de(36), no banheiro da casa onde moravam. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à 166ª DP ( Angra).

Segundo a Polícia a vítima que não resistiu aos ferimentos, e morreu no local, tinha marcas no pescoço e na mão. O companheiro preso em flagrante, contou aos policiais militares que estava na rua e chegando em casa encontrou a mulher esfaqueada no chão do banheiro, o que não convenceu a Polícia. Uma testemunha, o filho do suspeito de 18 anos, que estava na casa no momento da ocorrência, contou que o autor do crime teria sido o pai, informando os detalhes à polícia. Ele disse que "a madrasta teria chegado de uma aula de zumba e que o pai estava em casa, e começou uma discussão, foi quando o pai agrediu a vítima".

A cena do crime foi periciada e todos os detalhes apurados no local, associados ao depoimento do rapaz que garante ter presenciado o fato, a Delegacia Especializada à Mulher, decidiu por deter o suspeito. Ainda de acordo com os autos, a vítima era agredida há anos pelo companheiro, por conta de atividades domésticas. O homem preso vai responder pelo crime de feminicídio.