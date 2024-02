Angra dos Reis – O Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) através do programa Linha Verde, levou a polícia ambiental nessa terça-feira (20) ao bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, para averiguar denúncia de construção irregular e desmatamento.

Árvores de grande porte cortadas no terreno denunciado por crime ambiental Divulgação/Disque Denúncia

Policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga (4ª UPAm), foram até o endereço citado na Rua Antônio Bertoldo da Silva Jordão, onde os agentes encontraram uma construção irregular de aproximadamente 25 metros quadrados, além de corte de 10 árvores de pequeno e médio portes. Foram realizadas diligências no entorno a fim de identificar o responsável pela construção, mas sem sucesso.Um morador que passava pelo local, informou aos policiais da UPAm que em dias e horários alternados, algumas pessoas vinham desmatando o terreno, mas não sabia identificar o autor dos fatos. Ninguém foi encontrado no local. A ocorrência foi registrada na 166ª DP de acordo com o artigo 60 da lei 9605/98.Desde o início do ano, o programa Linha Verde já recebeu 26 denúncias sobre crimes ambientais em Angra dos Reis, sendo cinco sobre desmatamento e duas sobre construção irregular.Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela Fanpage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverded).LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente.