III edição do The Conqueror Fight dia 16 de março, no Estádio Municipal no bairro Balneário - Divulgação/PMAR

III edição do The Conqueror Fight dia 16 de março, no Estádio Municipal no bairro BalneárioDivulgação/PMAR

Publicado 28/02/2024 11:48 | Atualizado 28/02/2024 11:49

Angra dos Reis - A III edição do The Conqueror Fight que promete movimentar o segmento das Artes Marciais em Angra dos Reis, na costa verde, acontece no dia 16 de março, no ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal, no bairro Balneário e vai reunir diversos atletas do MMA, Jiu-Jítsu, Muay Thai, Taekwondo, Capoeira e Punck Strike.

Marcos Peruano em treino para o The Conqueror Fight, luta esperada pelos angrenses Divulgação/PMAR

Às Abrindo a competição, às 14h, acontece a Copa Kids de Jiu-Jítsu, envolvendo projetos sociais da cidade, e a partir das 18h, tem início às lutas. A programação terá como destaques duas disputas de cinturão, três lutas de Capoeira In The Cage, e a novidade que será o Taekwondo com regras do evento, que visam o nocaute e não pontuação. A luta entre Betão Nogueira e Thiago Manchinha também promete ser uma atração no evento, assim como a disputa valendo o cinturão, a principal luta do The Conqueror Fight será o confronto entre o lutador Marcos Peruano, de Angra, e Leonardo Williams, o Buakaw.

Várias modalidades estarão participando do grande evento de lutas marciais Divulgação/PMAR

A A agenda ainda prevê lutas com diversos atletas de Angra que estão no card da noite. No Taekwondo, a atração será Lorran Fogassa, na Capoeira, Rayan Mamutinho, Bernardo Vilela e Raian Wilber farão a luta no MMA amador, e Marcos Peruano vai enfrentar Vagner Oliveira, no MMA profissional. A organização do evento é de Kelvyn Medeiros, e tem o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.